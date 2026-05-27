经济

2026年国家集中促销计划将于2026年7月举行

从7月1日至31日，工贸部将开展2026年国家集中促销计划（Vietnam Grand Sale 2026） ，其中最高降价幅度可达100%，有望为刺激国内消费市场创造“助推力”。

2026年国家集中促销计划将于2026年7月举行。图自vietnam+
2026年国家集中促销计划将于2026年7月举行。图自vietnam+

越通社河内——从7月1日至31日，工贸部将开展2026年国家集中促销计划（Vietnam Grand Sale 2026） ，其中最高降价幅度可达100%，有望为刺激国内消费市场创造“助推力”。

工贸部刚颁布关于举办“2026年第一次国家集中促销计划——The First Vietnam Grand Sale in 2026”的第1184/QĐ-BCT号决定。该计划将于2026年7月在全国范围内进行。

该计划的核心目标是推动国内消费市场，促进生产经营活动，从而为经济复苏和发展作出贡献。

今年计划最具吸引力的亮点是放宽了促销“上限”。据组委会透露，用于促销的商品、服务价值最高限额以及被促销商品、服务的最高降价幅度可达100%。这是企业主动推出“巨额”优惠计划的黄金机会，帮助消费者以最具竞争力的价格购买到高质量的商品和服务。

该计划将在传统商务和电子商务等平台上同步展开。工贸部期望这将成为推广越南产品、弘扬地方文化、吸引游客的杠杆。

为扩大计划的影响力，工贸部建议各行业协会大力动员会员参与。各省、市工贸厅需要主动制定地方计划，与媒体、报社协调加强宣传，帮助民众和企业最大限度地获取“2026年国家促销月”所带来的切实利益。（完）

2026年春季博览会将于2026年2月2日至8日在河内市东英乡越南国家展览中心（VEC）举行。图自越通社

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越通社
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