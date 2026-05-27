苏林总书记、国家主席即将访菲：推动越菲战略伙伴关系走深走实

应菲律宾共和国总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos）及夫人的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林及夫人将率越南高级代表团于2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问。值此之际，越南外交部副部长阮孟强就两国关系及对此次访问的期待接受了越通社记者的采访。

回答记者关于越菲关系近年来所取得的成就，越南外交部副部长阮孟强表示:

越南外交部副部长阮孟强：“自两国建交50年来，越菲关系在多个领域取得积极发展。特别是2015年，两国决定将双边关系提升为战略伙伴关系。近年来，各领域合作不断得到有力推进，其中海上合作成为双边关系中的亮点。经济合作近年来也取得良好进展，两国双向贸易额已达到80亿美元。与此同时，两国民间交流，尤其是旅游领域往来，也出现积极变化。 ”

关于越共中央总书记、国家主席苏林此次对菲律宾进行国事访问为越菲两国合作关系注入新动力，越南外交部副部长阮孟强对此表示期待。

越南外交部副部长阮孟强：“我们期待，通过此次访问，两国领导人将就越菲战略合作的重要方向，以及包括东盟事务等双方共同关心的国际和地区问题深入交换意见，从而进一步加强和巩固两国政治互信。这将为未来两国关系发展奠定十分重要的基础。特别是，我们期待此次访问能够进一步推动两国经济合作，使其成为越菲关系中更加坚实的重要支柱。”