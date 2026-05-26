中国云南省玉龙—丽江：吸引越南游客的旅游胜地

丽江古城和玉龙雪山是中国著名的旅游胜地，已成为吸引越南游客的重要目的地，同时也为越南与中国云南省之间的旅游合作带来了更多机遇。

雄伟壮丽的玉龙雪山对于纳西族人民具有神圣意义，是生命力与民族团结精神的象征。这里生态系统丰富多样，从热带雨林、松树林、高山草甸到冰川景观一应俱全。

云南省丽江玉龙雪山管委会机关党委委员、市场营销中心主任和程红：

越南游客黎氏水银：“这是我第一次来到玉龙雪山，我感到非常激动和兴奋。因为在炎热的夏天里，还能亲眼看到雪山，真的令人难忘。来到这里之后，我觉得这里山水相依、风景如画，实在太美了。”

除了玉龙雪山之外，丽江古城也是不可错过的历史文化旅游胜地。这座拥有800多年历史的古镇坐落于雪山脚下，被誉为中国四大古城之一。

丽江古城古色古香，其建筑融合了汉族、藏族和白族风格，同时保留了“三坊一照壁”“四合五天井”等传统建筑格局。越南游客在这里不仅可以参观历史建筑，还能品尝当地美食，体验丰富多彩的民族文化活动。

云南省丽江玉龙雪山管委会机关党委委员、市场营销中心主任和程红：

凭借壮丽的自然风光、丰富的民族文化以及独特的旅游体验，玉龙雪山和丽江古城正逐渐成为深受越南游客欢迎的旅游目的地。这也为进一步推动越中旅游合作、加强文化交流、促进经济与旅游发展以及深化两国民众之间的联系提供了重要契机。（完）