越南国际金融中心：连接国际投资资本与越南经济的“门户”

越通社河内——越南国际金融中心于2025年12月21日正式成立。这被视为国家经济金融发展战略中的重要里程碑，充分彰显越南深度融入全球经济的决心。随后，岘港国际金融中心（VIFC-DN）和胡志明市国际金融中心（VIFC-HCMC）也分别于2026年1月9日和2026年2月11日正式亮相。



根据越南政府的发展方向，胡志明市国际金融中心并非被设计为单纯的金融中心，而是致力于打造成为一个多功能国际金融中心。该模式有望成为连接国际投资资本与越南经济的“门户”。



多功能国际金融中心的发展战略建立在五大支柱之上，即全面发展资本市场与金融服务，建设资产管理中心，通过沙盒（Sandbox）机制推动金融科技与创新金融发展，建设专业化交易平台及现代金融工具，扩大绿色金融规模，为可持续增长提供服务。



越南司法部国际法司司长白国安表示，越南国会已针对越南国际金融中心出台特殊机制，政府也颁布了关于越南国际金融中心所属国际仲裁中心的法令。这标志着越南完善国际金融制度思维取得突破性进展。



事实表明，越南各国际金融中心在投入运营短短的时间内，便吸引了众多投资者及国际金融机构的高度关注。具体的是，胡志明市国际金融中心成立三个多月后，已向15个投资者颁发成员注册证书；同时，还与战略合作伙伴携手推进多项重要项目建设，如集中商品交易所、航运金融中心、航空金融中心、风险投资基金、绿色金融计划、实体资产数字化试点模式等。



与此同时，岘港国际金融中心已与各机构、企业及投资者签署了20份谅解备忘录（MOU），并与国际组织进行另外4份谅解备忘录谈判。岘港市还已向12家投资者颁发成员注册证书等。



越南国际金融中心的一大亮点，是采用“两个中心、一个架构”的发展模式。这一模式获得了许多国际专家的高度评价。印度企业金融专家基肖尔·努塔拉帕蒂（Kishore Nuthalapati）评价称，越南国际金融中心是当前最具效率的模式之一。越南在胡志明市和岘港市设立了两家国际金融中心，在地理位置上是相互分离的，却以统一架构进行运营，从而能够灵活配置金融产品与资本流动，实现资源优化。



银行学院讲师梁清河博士表示，胡志明市国际金融中心主要承担大型银行业务及资本市场“龙头”角色，而岘港市国际金融中心则被定位为金融科技、数字技术和绿色金融专业中心。尽管两地在地理上相互分离，但这两个中心通过统一协调机制实现互联，从而灵活配置各类金融产品与金融活动。



基肖尔·努塔拉帕蒂高度评价越南在制度层面的多项举措，如用于测试新型金融科技的沙盒机制，按照国际标准处理争议的国际金融中心专门法院，为外国专家及其家属提供最长达10年的长期签证，以及允许外资100%持股等。



上述举措将帮助国际金融中心吸引稳定资本来源，降低融资成本，增强本币稳定性，创造就业机会，推动高附加值知识型产业的发展等。



此外，越南各国际金融中心也有望为清洁能源融资提供支持，推动绿色金融发展，加强本土企业与国际市场之间供应链的联动等。



越南财政部副部长阮氏碧玉日前在国际金融中心运营部署会议上表示，国际金融中心（IFC）的基础法律框架已基本形成，相关运营规章目前正处于最后完善阶段。



可以说，在国际资本流动加速重构、各国吸引投资竞争日益激烈的背景下，建立多功能模式的国际金融中心有望为越南吸引外资、发展现代金融市场以及提升其在全球金融链条中地位等方面开辟新的发展空间。（完）



越通社