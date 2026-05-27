2026年越南机器人创新大赛：当“武术战士”点燃学生科技创新之火

越通社河内——据越南国家电视台的消息，以“武术战士” 为主题的2026年越南机器人创新大赛（Robocon Việt Nam 2026）5月26日正式开赛，汇聚了来自全国21所大学、大专及中专的36支参赛队。



各参赛队在越南国家电视台S1演播室参加现场比赛。预选赛从2026年5月26日至27日进行。各队进行演示并计分，以选出最优秀的代表进入下一轮。决赛从2026年5月29日至31日进行。



这不仅是今年赛季中为理工科学生提供的大型科技竞技场，更是连接创意、人工智能与生产实际应用的开端之旅。



“武术战士”也是将于2026年8月在中国香港举行的亚太机器人竞赛（ABU Robocon）的主题，获得冠军的队伍将代表越南参赛。



除了激烈的比赛之外，2026年越南机器人创新大赛还带来了有意义的学术交流空间。其中，题为“人工智能与自动化应用——从赛场到生产实际”的研讨会为亮点。



为了让全国各地的技术爱好者能够密切关注比赛的每一个进展，越南国家电视台VTV2频道将播出大量关于2026年越南机器人创新大赛的节目。决赛将于2026年5月29日、30日和31日每晚20:00在VTV2频道直播。（完）

越通社