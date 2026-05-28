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首届国际安全论坛：越南与俄罗斯签署多项合作协议

越南党、国家和人民始终铭记前苏联及当今俄罗斯联邦所给予的帮助与支持，希望帕特鲁舍夫将继续注重推动两国关系以及安全合作关系蓬勃发展。

越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将与俄罗斯联邦军事技术合作局局长德米特里·舒加耶夫签署关于俄罗斯联邦军事技术合作局与越南公安部工作组合作协议。图自越通社
越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将与俄罗斯联邦军事技术合作局局长德米特里·舒加耶夫签署关于俄罗斯联邦军事技术合作局与越南公安部工作组合作协议。图自越通社

越通社河内——越通社驻莫斯科记者报道，5月26日，俄罗斯首届国际安全论坛在莫斯科郊区Live Arena多功能场馆开幕。这一在安全领域前所未有的大规模盛会吸引来自120多个国家的150多个代表团出席。越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将率领越南公安部代表团出席论坛并开展多项重要活动。

在本届论坛框架内，将举行第十四届安全事务高级代表国际会议、6场多边会议和21场圆桌会议、研讨会和战略会议等。此外，本届论坛还设有25个展位，展示最新的设备与武器样品。

抵达莫斯科后，梁三光与俄罗斯总统助理、俄罗斯海事委员会主席尼古拉·帕特鲁舍夫（Nikolay Patrushev）大将举行了会谈。

会谈上，尼古拉·帕特鲁舍夫对越南公安部高级代表团访俄并出席该论坛表示热烈欢迎，并高度评价俄越传统友谊与全面战略伙伴关系在多领域取得的良好进展，其中安全合作是重要支柱之一。

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梁三光部长参观展会。图自越通社

梁三光表示，越南党、国家和人民始终铭记前苏联及当今俄罗斯联邦所给予的帮助与支持，希望帕特鲁舍夫将继续注重推动两国关系以及安全合作关系蓬勃发展。

会上，双方就共同关心的问题交换了意见。在梁三光大将提议的基础上，双方一致同意集中促进安全工业、海洋经济以及人力资源培训等领域的合作。

5月26日，梁三光部长与俄罗斯联邦军事技术合作局局长德米特里·舒加耶夫（Dmitry Shugaev）签署了关于俄罗斯联邦军事技术合作局与越南公安部工作组合作协议。

当天，在梁三光部长的见证下，越南与俄罗斯联邦企业签署技术、安全和数字基础设施领域合作谅解备忘录。

按计划，5月28日，梁三光在第十四届安全事务高级代表国际会议上发表讲话。（完）

越通社
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