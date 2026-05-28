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越共中央书记处常务书记陈锦秀：保障党的全面领导，发挥各级人民议会积极主动性

5月28日，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内出席全国人民议会会议并发表讲话。

越共中央书记处常务书记陈锦秀在会议发表讲话。图自越通社
越共中央书记处常务书记陈锦秀在会议发表讲话。图自越通社

越通社河内 ——5月28日，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内出席全国人民议会会议并发表讲话。

陈锦秀强调，这是一次非常重要的会议，旨在为新时期人民议会活动提出重大方向和重点任务。

回顾2021-2026年任期，在国家和地方面临诸多困难挑战以及革新地方政府组织模式要求迫切的背景下，各地人民议会发挥了积极作用，为保障机构模式转换过程的顺利进行作出了贡献。选民接待工作多有创新，人民议会活动中数字化转型的应用初步取得积极成果等。

陈锦秀高度评价各级人民议会在过去任期内所付出的努力和取得的成绩，同时也坦率指出了一些不足之处。

陈锦秀强调：“各级人民议会的活动需要进一步大力革新，继续维护和加强党对地方政府组织和活动的全面领导。”

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参加会议的代表们。图自越通社

具体而言，要进一步革新各级党委对人民议会的领导方式，使之更加科学、专业、有效；重视领导、指导人民议会决议的起草和颁布工作，确保符合实际，满足新发展要求。

此外，各级党委需要加强对人民议会决议执行情况的检查和监督，及时发现和整顿形式主义、敷衍塞责、逃避责任或脱离实际、官僚主义等现象。

进一步提高人民议会地方权力监督中的作用。实施两级地方政府模式的同时，要大力推进分级分权管理，赋予地方更多责任。

人民议会必须做好对人民委员会和政府机构活动的监督职能，未雨绸缪，预防违规、腐败、浪费、消极现象。

陈锦秀建议地方党委关心建设一支在政治定力、道德品质、实践能力和对人民负责精神方面真正优秀的人民议会代表队伍。

陈锦秀指出，越南正进入新发展阶段，对国家以及地方治理思维的革新要求很高。各级人民议会在具体化党的主张、保障人民当家作主权利、维护人民对党和国家的信任方面具有非常重要的作用。

陈锦秀相信，2026-2031年任期的各级人民议会将继续推动革新，取得新突破，日益提高效力和效率。（完）

越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在会议上发表讲话。图自越通社

越南全国人民议会会议开幕 部署2026－2031年任期工作任务

5月28日上午，越南国会常务委员会召开全国人民议会会议，部署2026－2031年任期主要方向和任务。会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在首都河内，并与全国33个省市进行视频连线。越共中央政治局委员、国会主席陈青敏主持会议。

越通社
#保障党的全面领导 #各级人民议会 #陈锦秀
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