越南正在塑造新的国际地位

越通社河内——由国际战略研究所（IISS）每年在新加坡举办的香格里拉对话会将于2026年5月29日至31日举行。今年对话会在全球和地区局势持续复杂动荡的背景下举行。大国战略竞争、中东及俄罗斯-乌克兰冲突，以及海上安全、供应链和地区军事化趋势等挑战，正为亚太地区带来诸多新的问题。



在此背景下，越共中央总书记、国家主席苏林受邀在本届对话会上发表主旨演讲，被视为一个重要里程碑，体现了越南在地区和国际事务中日益突出的作用与地位。



对区域韧性的考验



新加坡国际大学东南亚研究专业高级讲师穆罕默德·埃芬迪·阿卜杜勒·哈米德博士在新加坡接受越通社记者采访时表示，今年的香格里拉对话会正值“具有深刻地缘政治意义的时刻”。这位专家认为，世界正在经历多年来前所未有的重大变化，地区不稳定性加剧，许多国家的安全忧虑不断上升。东盟国家如今已无法置身于中东或欧洲冲突影响之外。供应链中断、通胀压力、能源不稳定以及经济增长放缓风险等连锁反应，使远在他处的冲突直接影响到东南亚。



穆罕默德·埃芬迪认为，这将推动东盟更加深入地讨论经济韧性问题，同时也会引发关于地区军事化趋势加剧以及国防开支增加的讨论。

根据已公布的议程，今年的香格里拉对话会将重点讨论多个热点议题，包括美国的印太战略、亚洲海上安全、跨区域威胁、地区紧张局势管理、新型安全伙伴关系、中国在地区中的作用，以及在世界日益碎片化背景下国防工业韧性和新型安全合作模式等。

越南国防部部长潘文江大将出席2025年第22届香格里拉对话会。 图片来源：越通社

预计在大国战略竞争日益加剧背景下，东盟的中心地位将成为广泛讨论的一个重要议题。越南、新加坡以及其他东盟国家都希望维护东盟内部团结，并在正在重塑的地区架构中继续保持东盟的中心作用。



然而，专家们指出，在美国与中国竞争加剧、海上安全热点问题持续升温，以及全球供应链和科技格局发生变化的背景下，地区所面临的影响日益明显，这将是一项不小的挑战。



从“参与者”到“具有影响力的一方”



许多专家认为，越共中央总书记、国家主席苏林受邀出席对话会并发表主旨演讲，体现了国际社会对越南作用日益增长的关注。穆罕默德·埃芬迪博士表示，这是“一个极其重要的发展步骤”，反映出越南正崛起为地区和全球事务中，特别是在供应链、海上安全和地区外交等领域的关键参与方。



穆罕默德·埃芬迪指出，越南最高领导人受邀发表演讲，也表明国际社会高度评价越南的稳定性，并希望了解越南应对当前地缘政治挑战的方式。他强调，国际社会正密切关注越南如何在复杂的地缘政治环境中把握方向，同时也希望从越南面对前所未有挑战时所采取的独特方式中获得启发。



新加坡李光耀公共政策学院武明姜教授。图片来源：越通社

持相同观点的新加坡李光耀公共政策学院武明姜教授认为，越南在今年香格里拉对话会上的突出表现和重要角色，是“一个特殊的标志”。他表示，本届对话会在世界正经历诸多重大变化，而国际社会在寻找有效全球解决方案方面面临困难的背景下召开。因此，世界期待那些具有战略眼光、熟悉现实情况并能够提出新思路的领导人。



武明姜教授指出，越南正逐渐成为一个“全面发展的典范”，不仅因为其坚韧不拔的历史和革新开放事业的成功，也因为越南提出了在未来几十年内发展成为科技强国的愿景。国际社会对越南的关注，还来自近年来越南对外路线中的多个亮点，包括：



首先，是坚定奉行和平与合作政策。越南始终明确主张推动和平、合作与共同发展，同时展现出“化敌为友”、化解分歧并推动长期合作的能力。



其次，是外交上的主动性与灵活性。武明姜教授以近期越南与美国、中国之间的高层外交活动为例，指出越南在处理对外关系方面始终保持高度主动。



其三，是在日益复杂的地缘政治竞争背景下展现出的战略平衡能力。武明姜教授认为，越南正在成为“一个光辉典范”，通过与大国保持和谐关系，既保障国家利益，也为地区稳定作出贡献。他表示，越南如今不仅追求自身发展目标，还扮演着促进包括中国与美国等大国之间相互理解的“桥梁”角色。武明姜教授强调：“凭借这些稳健的步伐，越南正日益巩固其作为全球生态体系重要组成部分的地位。”



与此同时，国际媒体认为，各伙伴国家如今不仅将越南视为一个充满活力的经济体，也视为塑造地区合作架构和战略平衡的重要因素。Sputnik援引国际安全专家的观点称，苏林总书记、国家主席受邀出席对话会并发表主旨演讲，表明越南在地区安全架构中的主动性不断增强。越南已不再只是“参与者”，而是凭借“不选边站队”、基于国际法的“动态平衡”方式，成为具有塑造作用的重要行为体（协调者、调解者）。



越南驻新加坡大使陈福英接受越通社驻新加坡记者的采访。 图片来源：越通社

据越南驻新加坡大使陈福英表示，越南在香格里拉对话会上承担重要角色，反映出越南国际地位和声誉不断提升。陈福英指出，当今世界希望倾听越南对于地区和全球安全、防务问题的声音、观点和应对方式。这也是越南传递独立自主、多样化、多边化外交路线的重要机会，彰显越南是国际社会值得信赖的朋友、伙伴和负责任成员。与此同时，这也是越南分享其对地区问题，特别是维护东南亚和亚太地区和平、稳定与合作愿景的重要契机。



在此背景下，观察人士认为，苏林总书记、国家主席在香格里拉对话会上的讲话将受到国际社会特别关注。这不仅因为越南日益突出的地位，也因为其中涉及在深刻变化的地区环境中维护和平、稳定、合作与战略平衡的重要信息。这也进一步塑造了越南积极主动、负责任和值得信赖的国际形象，体现越南致力于为地区和平、安全与可持续发展作出切实贡献。(完)