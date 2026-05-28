☀️越通社早安咖啡（2026.5.28）

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越共中央总书记、国家主席苏林和夫人抵达首都曼谷廊曼国际机场。图自越通社

越通社河内——·越通社特派记者报道，在结束在乌隆他尼省（Udon Thani）的各项活动后，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团于5月27日下午离开乌隆他尼国际机场，抵达首都曼谷廊曼国际机场（Don Mueang），继续开展访问泰国之旅。全文

·据越通社特派记者报道，在对泰王国进行正式访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人率越南高级代表团于5月27日下午在乌隆他尼府亲切会见了越南驻泰各机构干部、职员，以及近600名在泰生活、学习和工作的旅泰越南侨胞代表和从老挝前来的侨胞代表。

·据越通社特派记者报道，在对泰王国进行正式访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于5月27日下午在曼谷会见了泰国TCC集团董事局执行主席、ThaiBev公司董事长兼首席执行官塔帕纳·斯里瓦达纳巴迪。

·5月27日下午，越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足在河内会见了正在越南进行工作访问的俄罗斯海外石油公司总经理谢尔盖·库德里亚绍夫。范家足表示，越南政府将为该公司与越南石油集团及越南各企业的成功合作创造一切便利条件。

·不结盟运动5月27日在纽约联合国总部举行会议，听取古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚通报古巴在当前针对该国的单边围堵、封锁及强制措施不断加剧背景下的最新国内形势。

·越南政府副总理胡国勇于2026年5月26日签署了第940/QĐ-TTg号决定，正式批准“2026 - 2030年阶段、愿景至2045年国家身份认证应用软件（VNeID）发展”方案。该方案明确了将 VNeID 打造成为超级应用软件（Super App）的观点，使其在国家数字生态系统中发挥核心作用。

·越南政府副总理范氏清茶刚签发第916/QĐ-TTg号决定，批准有关进一步有效落实《残疾人权利公约》（CRPD）及残疾人权利委员会相关建议的计划。

·据越通社驻瑞士记者报道，5月26日，越南常驻日内瓦代表团与河内外贸大学以线上线下相结合方式，联合举办题为“从国际视角看跨国补贴问题及其对越南的启示”的研讨会。活动旨在帮助师生从实践角度把握国际贸易政策热点问题。

·在2026年越老柬三国军队青年军官交流活动框架内，5月27日下午至晚间，三国青年军官代表团走访慰问34军团10师，并开展了体育和文艺交流活动。

2026年越南-亚洲数字化转型高级论坛场景 图自越通社

·在2026年越南-亚洲数字化转型高级论坛（Vietnam - Asia DX Summit 2026）框架下，越南软件与信息技术服务协会（VINASA）于5月27日在河内举行了题为“解决重大问题的技术方案：解锁两位数增长动力”的研讨会。全文

·2026年越南政府与联合国联合指导委员会会议近日在越南财政部举行。会议由财政部副部长陈国方与联合国常驻越南协调员西尔维亚·达奈洛夫共同主持。双方重点讨论了在越南迈入新发展阶段、力争到2045年成为高收入国家的背景下，构建2027-2031年越联可持续发展合作框架的相关方向。

·5月27日下午，越南国防部在河内举行跨部门工作组会议，就越南参与联合国维和行动相关事宜进行讨论。

·在于5月25日至30日在柬埔寨举行的“越柬文化周”系列活动框架下，由越南文化体育与旅游部副部长郑氏水率领的工作代表对柬埔寨王国进行了工作访问，旨在在发挥两国历史和文化对接基础之上，加强相关领域的合作。

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·越南高度重视与亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称亚投行）的合作关系，并将继续以可靠、负责任的成员和伙伴身份参与亚投行各项活动。这是越南共产党中央政治局委员、政府常务副总理范家足在5月27日下午会见亚投行行长邹加怡时所强调的。

·越通社驻莫斯科记者报道，5月26日，俄罗斯首届国际安全论坛在莫斯科郊区Live Arena多功能场馆开幕。这一在安全领域前所未有的大规模盛会吸引了来自120多个国家的150多个代表团出席。越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将率领越南公安部代表团出席论坛并开展多项重要活动。

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·5月27日下午，越南政府副总理黎进洲会见了墨尔本皇家理工大学（RMIT Melbourne）副校长兼越南皇家理工大学（RMIT Việt Nam）理事会主席雷顿·派克（Layton Pike）。黎进珠表示，越南政府始终为国际知名教育机构在越稳定、长期运营并积极促进越南教育发展创造有利条件。

据越南财政部的消息，5月27日，财政部副部长陈国方在河内会见了德国复兴信贷银行（KfW）董事会成员克里斯蒂安娜·莱巴赫（Christiane Laibach）。

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·5月27日，越南驻澳大利亚大使范雄心与SunRice集团主席约翰•布拉德福德（John Bradford）及传播总监安东尼•麦克法兰（Anthony McFarlane）举行工作会谈。SunRice是澳大利亚最大的大米生产和分销集团。

·5月27日，全球领先的创新平台Plug and Play Tech Center、西贡资产管理投资基金公司（SAM）以及胡志明市经济大学（UEH）联合举办题为“从越南到硅谷：初创企业融入全球创新生态系统”的对话论坛，为正在共同参与越南创新生态系统建设的初创企业、高等院校、企业、投资基金及创新机构搭建交流平台。

·越南国际金融中心于2025年12月21日正式成立。这被视为国家经济金融发展战略中的重要里程碑，充分彰显越南深度融入全球经济的决心。随后，岘港国际金融中心（VIFC-DN）和胡志明市国际金融中心（VIFC-HCMC）也分别于2026年1月9日和2026年2月11日正式亮相。

·5月27日，越南驻印度商务处与两国贸易促进机构、行业协会和企业联合举行了题为“2026年越南-印度水产品贸易及供需对接论坛”的在线研讨会，旨在促进越南与印度在贸易、投资和水产品供应链对接的合作。

各被告人听取法庭宣判。图自越通社

·经过一周庭审和合议，河内市人民法院于5月27日下午对发生在越南卫生部及相关单位案件中的10名被告作出一审判决，涉案罪名包括“违反国家资产管理和使用规定，造成损失浪费”“受贿”以及“诈骗侵占财产”。根据审判委员会裁决，越南卫生部原部长阮氏金进因“违反国家资产管理和使用规定，造成损失浪费”罪，被判处6年监禁。全文

·5月27日中午，安江省边防部队永昌国际口岸边防哨所联合相关职能部门，在永昌国际口岸接收了由柬方移交的137名越南公民。

·根据工贸部路线安排，自2026年6月1日起，E10生物汽油将在越南全国范围内正式分销。这是越南绿色能源转型战略的重要一步，旨在减少温室气体排放，落实2050年实现净零排放的承诺。

·越南河内市旅游局最新数据显示，2026年前5个月，首都河内市旅游业呈现强劲复苏势头，旅游总收入预计超62.7万亿越盾（约合24.6亿美元），同比增长超20%。在全球国际旅游受地缘政治动荡及运输成本上升冲击的背景下，河内旅游业仍交出了一份亮眼的成绩单。（完）

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