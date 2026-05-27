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越南常务副总理：海外石油公司与越南石油集团的合作为越俄关系作出实质性贡献

5月27日下午，越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足在河内会见了正在越南进行工作访问的俄罗斯海外石油公司总经理谢尔盖·库德里亚绍夫。范家足表示，越南政府将为该公司与越南石油集团及越南各企业的成功合作创造一切便利条件。

越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足会见了俄罗斯海外石油公司总经理谢尔盖·库德里亚绍夫 图自越通社
越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足会见了俄罗斯海外石油公司总经理谢尔盖·库德里亚绍夫 图自越通社

越通社河内——5月27日下午，越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足在河内会见了正在越南进行工作访问的俄罗斯海外石油公司总经理谢尔盖·库德里亚绍夫。范家足表示，越南政府将为该公司与越南石油集团及越南各企业的成功合作创造一切便利条件。

范家足对库德里亚绍夫一行访越表示热烈欢迎，并高度评价越南石油集团与俄罗斯海外石油公司之间源远流长、成果丰硕的合作关系。他指出，两家集团的合作是越俄经济合作中的一大亮点。

范家足强调，海外石油公司此访旨在具体落实普京总统与苏林总书记此前达成的高层共识，推动两国全面战略伙伴关系不断向前发展。他表示，基于库德里亚绍夫此次与越南工贸部及越南石油集团探讨的具体内容，双方将共同构建更加紧密、广泛且高效的合作关系。

范家足表示，越苏石油联营公司是越南吸引外资的一大亮点，尤其在越俄合作中具有示范意义，开创了越南石油工业的发展先河。在两国良好传统关系的基础上，这一经济合作模式为推动越俄关系日益走深走实作出了重要贡献。

库德里亚绍夫表示，双方在石油领域已开展长达45年的高效合作。2025年，在普京总统和苏林总书记的共同见证下，双方签署了关于将两国石油联营公司合作期限延长至2050年的议定书。目前，双方正考虑加大在第三国的投资促进力度。此外，海外石油公司也是向越南市场供应煤炭规模最大的俄罗斯企业。

范家足对海外石油公司过去一段时间在越俄两国石油勘探与开采合作中所作出的努力和贡献表示赞赏，支持其继续研究、扩大投资活动并签署新的石油合同。同时，他对两家集团将投资合作扩大至第三国的计划表示赞同。

范家足建议，除了石油领域外，海外石油公司还应关注并推动双方均具优势的其他领域合作，如发展海上风电产业、技术转移，以及电力、能源、稀土等领域的发展。（完）

越通社
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