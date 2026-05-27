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越南举办“跨国补贴”问题研讨会 聚焦其对越影响

据越通社驻瑞士记者报道，5月26日，越南常驻日内瓦代表团与河内外贸大学以线上线下相结合方式，联合举办题为“从国际视角看跨国补贴问题及其对越南的启示”的研讨会。活动旨在帮助师生从实践角度把握国际贸易政策热点问题。

参加论坛的与会代表 图自越通社
参加论坛的与会代表 图自越通社

越通社河内——据越通社驻瑞士记者报道，5月26日，越南常驻日内瓦代表团与河内外贸大学以线上线下相结合方式，联合举办题为“从国际视角看跨国补贴问题及其对越南的启示”的研讨会。活动旨在帮助师生从实践角度把握国际贸易政策热点问题。

越南常驻日内瓦代表团副团长、公使衔参赞范光辉，河内外贸大学国际经济与商务研究院副院长、“世贸组织教席”项目主任郑氏秋香副教授，以及100多名国际经济专业学生出席研讨会。

此次研讨会是越南常驻日内瓦代表团提出的倡议，旨在加强国内高校与日内瓦国际法律、贸易和投资领域专家的联系。凭借在国际法律界，特别是世贸组织法律领域的广泛专家和律师网络，越南常驻日内瓦代表团近年来积极与国内各机构和学术单位配合，助力知识更新，分享全球贸易实践视角。

研讨会召开之际，国际贸易环境正发生诸多变化。越南主要贸易伙伴不断加强贸易救济措施，并引入“跨国补贴”等新内容，直接影响越南企业和出口活动。

研讨会主讲嘉宾是德米尼米斯律师事务所主任、律师、博士曼努埃尔·米兰达。他是国际贸易法专家，同时也是世贸组织和世贸组织法律咨询中心独立顾问专家组成员。

会上，米兰达分析了世贸组织法律框架、部分成员的实施实践以及典型争端案件中的法律挑战，并强调政府和企业有必要制定灵活应对战略，以适应贸易伙伴政策变化。

与会学生还就企业如何主动适应变化、降低法律风险、在全球化背景下有效利用贸易协定等议题进行了探讨。

2022年，河内外贸大学成为越南唯一入选世贸组织2022—2026年“世贸组织教席”项目的教育机构。该项目面向发展中国家的高质量大学和研究机构。借此机会，越南常驻日内瓦代表团与河内外贸大学签署合作备忘录，支持该校开展项目框架内的各项活动。

越南常驻日内瓦代表团表示，今后将继续与河内外贸大学及国内相关机构一道，加强在国际对接、专业知识分享和提升国际融入能力等方面的合作。（完）

越通社
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