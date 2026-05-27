时政

越南与联合国推动新时期发展合作框架

2026年越南政府与联合国联合指导委员会会议近日在越南财政部举行。会议由财政部副部长陈国方与联合国常驻越南协调员西尔维亚·达奈洛夫共同主持。

越南政府与联合国合作计划联合指导委员会会议。图：经济与财政杂志网
越南政府与联合国合作计划联合指导委员会会议。图：经济与财政杂志网

越通社河内——2026年越南政府与联合国联合指导委员会会议近日在越南财政部举行。会议由财政部副部长陈国方与联合国常驻越南协调员西尔维亚·达奈洛夫共同主持。

双方重点讨论了在越南迈入新发展阶段、力争到2045年成为高收入国家的背景下，构建2027-2031年越联可持续发展合作框架的相关方向。

陈国方副部长表示，越联合作关系正面临内容与实施方式的双重革新要求，以更好契合长期发展目标，特别是在创新、绿色增长和数字化转型等领域。

西尔维亚·达奈洛夫高度评价越联之间紧密而互信的合作关系，认为这是推动越南有效落实发展优先事项及现行合作框架的重要基础。她指出，自去年8月启动以来，新合作框架的制定工作已取得积极进展，越南各部委积极参与磋商并完善战略优先事项。

外交部副部长邓黄江表示，越南高度评价联合国在经济社会发展中给予的支持与陪伴，强调双方关系应朝着更实质、高效、双向的方向提升。他指出，2027-2031年合作框架既要支持越南实现国家发展目标，也要为越南向其他国家分享发展经验创造条件。2027年正值越南加入联合国50周年，具有特殊意义。

会议期间，联合国方面通报了2022-2026年合作框架的实施成果，并介绍了新阶段的优先事项，重点包括包容性发展、经济转型、提升公共治理、促进司法公正及法治精神。联合国儿童基金会、联合国教科文组织和世卫组织等机构也重申将继续与越南携手合作。

陈国方副部长对各方在制定新合作框架草案方面所作的努力表示肯定，认为草案基本紧扣越南经济社会发展目标，明确了具体目标、解决方案和衡量指标。

针对未来资源方面的挑战，陈国方建议优先选择具有切实意义、产生显著影响且符合越南优先发展方向的计划和项目。他表示，越南正在继续改革并简化与接受和落实联合国援助相关的法律规章，为调动发展支持资源创造更便利条件。

他还建议将2030年可持续发展目标实施总结内容纳入新合作框架，将其作为越联多年合作成果的重要里程碑。（完）


越南常驻联合国及维也纳国际组织代表团团长武黎泰黄大使。图自越通社

推动越南与联合国在预防和打击犯罪领域的合作

5月13日，新任联合国维也纳办事处（UNOV）总干事兼联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）执行主任莫妮卡·凯西娜·朱玛（Monica Kathina Juma）在联合国驻维也纳办事处总部正式就职，并礼节性会见了各国常驻联合国及维也纳其他国际组织代表团的大使和常驻代表。

越通社
#越南与联合国 #可持续发展合作框架 #陈国方 #西尔维亚·达奈洛夫 #邓黄江 #绿色增长 #数字化转型 #联合国开发合作 #2030可持续发展目标 #越联关系
关注 VietnamPlus

数字化转型

融入国际

相关新闻

越南常驻联合国及维也纳国际组织代表团团长武黎泰黄大使。图自越通社

推动越南与联合国在预防和打击犯罪领域的合作

5月13日，新任联合国维也纳办事处（UNOV）总干事兼联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）执行主任莫妮卡·凯西娜·朱玛（Monica Kathina Juma）在联合国驻维也纳办事处总部正式就职，并礼节性会见了各国常驻联合国及维也纳其他国际组织代表团的大使和常驻代表。

更多

政府常务副总理范家足在5月27日下午会见亚投行行长邹加怡。图自越通社

越南政府常务副总理范家足：越南推动基础设施投资合作

越南高度重视与亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称亚投行）的合作关系，并将继续以可靠、负责任的成员和伙伴身份参与亚投行各项活动。这是越南共产党中央政治局委员、政府常务副总理范家足在5月27日下午会见亚投行行长邹加怡时所强调的。

越南政府副总理黎进洲会见墨尔本皇家理工大学副校长兼越南皇家理工大学（RMIT（越南））理事会主席雷顿·派克。 图自越通社

越南为国际知名教育机构长期运营创造便利条件

5月27日下午，越南政府副总理黎进洲会见了墨尔本皇家理工大学（RMIT Melbourne）副校长兼越南皇家理工大学（RMIT Việt Nam）理事会主席雷顿·派克（Layton Pike）。黎进珠表示，越南政府始终为国际知名教育机构在越稳定、长期运营并积极促进越南教育发展创造有利条件。

越南与柬埔寨在历史文化基础上加强合作

越南与柬埔寨在历史文化基础上加强合作

在于5月25日至30日在柬埔寨举行的“越柬文化周”系列活动框架下，由越南文化体育与旅游部副部长郑氏水率领的工作代表对柬埔寨王国进行了工作访问，旨在在发挥两国历史和文化对接基础之上，加强相关领域的合作。

参加论坛的与会代表 图自越通社

越南举办“跨国补贴”问题研讨会 聚焦其对越影响

据越通社驻瑞士记者报道，5月26日，越南常驻日内瓦代表团与河内外贸大学以线上线下相结合方式，联合举办题为“从国际视角看跨国补贴问题及其对越南的启示”的研讨会。活动旨在帮助师生从实践角度把握国际贸易政策热点问题。

越共中央总书记、国家主席苏林和夫人抵达首都曼谷廊曼国际机场。图自越通社

苏林总书记、国家主席抵达曼谷 继续对泰国进行正式访问

越通社特派记者报道，在结束在乌隆他尼省（Udon Thani）的各项活动后，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团于5月27日下午离开乌隆他尼国际机场，抵达首都曼谷廊曼国际机场（Don Mueang），继续开展访问泰国之旅。

越共中央总书记、国家主席苏林会见在泰越南人代表 图自越通社

苏林会见在泰越南人代表

据越通社特派记者报道，在对泰王国进行正式访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人率越南高级代表团于5月27日下午在乌隆他尼府亲切会见了越南驻泰各机构干部、职员，以及近600名在泰生活、学习和工作的旅泰越南侨胞代表和从老挝前来的侨胞代表。

菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世。图自越通社

苏林菲律宾之行：开创越菲关系新前景的历史性里程碑

值此越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团于2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世就此次访问的意义以及两国未来合作前景接受了媒体的采访。