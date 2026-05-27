越南与联合国推动新时期发展合作框架

越通社河内——2026年越南政府与联合国联合指导委员会会议近日在越南财政部举行。会议由财政部副部长陈国方与联合国常驻越南协调员西尔维亚·达奈洛夫共同主持。



双方重点讨论了在越南迈入新发展阶段、力争到2045年成为高收入国家的背景下，构建2027-2031年越联可持续发展合作框架的相关方向。



陈国方副部长表示，越联合作关系正面临内容与实施方式的双重革新要求，以更好契合长期发展目标，特别是在创新、绿色增长和数字化转型等领域。



西尔维亚·达奈洛夫高度评价越联之间紧密而互信的合作关系，认为这是推动越南有效落实发展优先事项及现行合作框架的重要基础。她指出，自去年8月启动以来，新合作框架的制定工作已取得积极进展，越南各部委积极参与磋商并完善战略优先事项。



外交部副部长邓黄江表示，越南高度评价联合国在经济社会发展中给予的支持与陪伴，强调双方关系应朝着更实质、高效、双向的方向提升。他指出，2027-2031年合作框架既要支持越南实现国家发展目标，也要为越南向其他国家分享发展经验创造条件。2027年正值越南加入联合国50周年，具有特殊意义。



会议期间，联合国方面通报了2022-2026年合作框架的实施成果，并介绍了新阶段的优先事项，重点包括包容性发展、经济转型、提升公共治理、促进司法公正及法治精神。联合国儿童基金会、联合国教科文组织和世卫组织等机构也重申将继续与越南携手合作。



陈国方副部长对各方在制定新合作框架草案方面所作的努力表示肯定，认为草案基本紧扣越南经济社会发展目标，明确了具体目标、解决方案和衡量指标。



针对未来资源方面的挑战，陈国方建议优先选择具有切实意义、产生显著影响且符合越南优先发展方向的计划和项目。他表示，越南正在继续改革并简化与接受和落实联合国援助相关的法律规章，为调动发展支持资源创造更便利条件。



他还建议将2030年可持续发展目标实施总结内容纳入新合作框架，将其作为越联多年合作成果的重要里程碑。（完）







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