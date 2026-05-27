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苏林总书记、国家主席抵达曼谷 继续对泰国进行正式访问

越通社特派记者报道，在结束在乌隆他尼省（Udon Thani）的各项活动后，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团于5月27日下午离开乌隆他尼国际机场，抵达首都曼谷廊曼国际机场（Don Mueang），继续开展访问泰国之旅。

越共中央总书记、国家主席苏林和夫人抵达首都曼谷廊曼国际机场。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林和夫人抵达首都曼谷廊曼国际机场。图自越通社

越通社曼谷——越通社特派记者报道，在结束在乌隆他尼省（Udon Thani）的各项活动后，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团于5月27日下午离开乌隆他尼国际机场，抵达首都曼谷廊曼国际机场（Don Mueang），继续开展访问泰国之旅。

在机场迎接苏林总书记、国家主席和夫人及越南高级代表团的有：泰国副总理巴功·尼巴芬（Pakorn Nilprapunt）及多位政府官员，泰国驻越南大使乌拉瓦蒂·斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）。越南方面的有：越南驻泰国大使范越雄和夫人，以及越南驻泰国大使馆众多干部职员。

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泰国多位高级官员到机场迎接苏林总书记、国家主席和夫人。图自越通社

在机场，礼兵队分列红毯两侧，21响迎宾礼炮齐鸣。这一特殊礼遇，体现了泰国对苏林总书记、国家主席和夫人及越南高级代表团此次正式访问的高度重视。

按计划，在访问期间，苏林总书记、国家主席将与泰国国王和王后、泰国总理以及泰国其他高层领导人举行会见会谈，就有效落实新合作框架的大方向深入交换意见。在此期间，苏林还将出席越泰商务论坛，并见证两国多项合作文件的签署与交换仪式。

自1976年建交的近50年（1976-2026年）来，两国关系不断得到巩固并取得强劲、全面的发展，成为东盟中最具活力和成效的双边关系之一。在良好的友好关系和巨大合作潜力的坚实基础上，苏林的此次访问有望为推动越泰关系在未来时期取得更强劲的发展并迈向新的高度注入新动力。（完）

越通社
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