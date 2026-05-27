越南做好部署7类新型单位参与维和行动准备

越通社河内——5月27日下午，越南国防部在河内举行跨部门工作组会议，就越南参与联合国维和行动相关事宜进行讨论。



据越南国防部维和局局长范孟胜少将介绍，自2014年5月至今，越南已派出正规军官和专业军人近1400人次（其中包括32名公安警官），前往南苏丹、中非共和国、阿卜耶伊地区等地的联合国维和特派团，以及欧盟驻中非共和国军事培训特派团、联合国总部和联合国驻比利时联络处执行维和任务。



在确保自身安全的同时，越南维和力量始终出色完成各项任务，获得联合国和国际社会高度评价。除履行联合国及特派团赋予的职责外，越南维和人员还积极参与各类人文与人道主义活动，为驻在国当地民众和政府提供切实帮助，包括免费诊疗、发放药品、协助修建教室和道路、提供饮用水、赠送学习用品、开展教学以及发展民众发展生产等。这些举措给国际社会留下深刻印象，生动展现了新时代“胡伯伯部队”和“人民公安战士”的良好形象。



在个人派遣方面，越南已累计派出军官181人次，承担参谋军官、军事观察员、作战执勤官、警察指挥官以及地方警察能力建设与发展官等岗位职责。



在单位派遣方面，截至目前，越南已累计向南苏丹特派团派遣7批二级野战医院（自2018年起），并向联合国阿卜耶伊临时安全部队特派团派遣4批工兵队（自2022年起）。



国防部已组建第8批二级野战医院和第5批工兵队，计划于2026年9月轮换接替。



值得关注的是，2025年6月，国防部联合国维和行动指导委员会制定了《2025-2030年及后续阶段国防部联合国维和力量准备与部署路线图》提案。该提案已获中央军委常务委员会通过，并得到政治局批准，同意国防部做好部署7类新型单位的准备，包括：机械化步兵/基地保护单位、二级野战医院、工兵队、军事控制/宪兵单位、通信单位、运输直升机单位、机场保障单位。2026年4月，国防部会同外交部成功将上述单位类型在联合国待命能力评估系统上完成注册，并获得联合国一级能力认证。



当前，国防部确定重点提前准备三类单位，即二级野战医院、工兵队、机械化步兵/基地保护单位，以迎接联合国检查并在PCRS系统上升级，随时准备部署参与联合国维和行动，或根据上级指示执行其他国际任务。



国防部副部长阮长胜发表讲话 图自越通社





国防部副部长阮长胜强调，越南国防部和公安部的各类单位成功在联合国待命能力评估系统上完成注册，再次彰显了联合国对越南维和力量执行任务成果的高度认可，也体现了越南在该领域所作出的积极贡献。



国防部7类新型单位及公安部首批维和警察单位的筹备工作，充分展现了越南与国际社会共同维护地区和世界和平、稳定与发展的坚定承诺，有助于传播越南人民军和人民公安的良好形象，提升国家在国际舞台上的地位与威望。



为表彰对联合国维和行动作出突出贡献的个人，国防部长已签署决定，向60名个人颁发“为联合国维和事业”纪念章。（完）









