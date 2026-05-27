时政

越南做好部署7类新型单位参与维和行动准备

5月27日下午，越南国防部在河内举行跨部门工作组会议，就越南参与联合国维和行动相关事宜进行讨论。

越南人民军副总参谋长冯士晋中将向各位干部和军官颁发“为联合国维和事业”纪念章。
越南人民军副总参谋长冯士晋中将向各位干部和军官颁发“为联合国维和事业”纪念章。

越通社河内——5月27日下午，越南国防部在河内举行跨部门工作组会议，就越南参与联合国维和行动相关事宜进行讨论。

据越南国防部维和局局长范孟胜少将介绍，自2014年5月至今，越南已派出正规军官和专业军人近1400人次（其中包括32名公安警官），前往南苏丹、中非共和国、阿卜耶伊地区等地的联合国维和特派团，以及欧盟驻中非共和国军事培训特派团、联合国总部和联合国驻比利时联络处执行维和任务。

在确保自身安全的同时，越南维和力量始终出色完成各项任务，获得联合国和国际社会高度评价。除履行联合国及特派团赋予的职责外，越南维和人员还积极参与各类人文与人道主义活动，为驻在国当地民众和政府提供切实帮助，包括免费诊疗、发放药品、协助修建教室和道路、提供饮用水、赠送学习用品、开展教学以及发展民众发展生产等。这些举措给国际社会留下深刻印象，生动展现了新时代“胡伯伯部队”和“人民公安战士”的良好形象。

在个人派遣方面，越南已累计派出军官181人次，承担参谋军官、军事观察员、作战执勤官、警察指挥官以及地方警察能力建设与发展官等岗位职责。

在单位派遣方面，截至目前，越南已累计向南苏丹特派团派遣7批二级野战医院（自2018年起），并向联合国阿卜耶伊临时安全部队特派团派遣4批工兵队（自2022年起）。

国防部已组建第8批二级野战医院和第5批工兵队，计划于2026年9月轮换接替。

值得关注的是，2025年6月，国防部联合国维和行动指导委员会制定了《2025-2030年及后续阶段国防部联合国维和力量准备与部署路线图》提案。该提案已获中央军委常务委员会通过，并得到政治局批准，同意国防部做好部署7类新型单位的准备，包括：机械化步兵/基地保护单位、二级野战医院、工兵队、军事控制/宪兵单位、通信单位、运输直升机单位、机场保障单位。2026年4月，国防部会同外交部成功将上述单位类型在联合国待命能力评估系统上完成注册，并获得联合国一级能力认证。

当前，国防部确定重点提前准备三类单位，即二级野战医院、工兵队、机械化步兵/基地保护单位，以迎接联合国检查并在PCRS系统上升级，随时准备部署参与联合国维和行动，或根据上级指示执行其他国际任务。

vnanet-vna-net-potal-hoi-nghi-to-cong-tac-lien-nganh-ve-viec-viet-nam-tham-gia-hoat-dong-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-8788155.jpg
国防部副部长阮长胜发表讲话 图自越通社



国防部副部长阮长胜强调，越南国防部和公安部的各类单位成功在联合国待命能力评估系统上完成注册，再次彰显了联合国对越南维和力量执行任务成果的高度认可，也体现了越南在该领域所作出的积极贡献。

国防部7类新型单位及公安部首批维和警察单位的筹备工作，充分展现了越南与国际社会共同维护地区和世界和平、稳定与发展的坚定承诺，有助于传播越南人民军和人民公安的良好形象，提升国家在国际舞台上的地位与威望。

为表彰对联合国维和行动作出突出贡献的个人，国防部长已签署决定，向60名个人颁发“为联合国维和事业”纪念章。（完）




越通社
#越南维和行动 #联合国维和 #越南国防部 #二级野战医院 #工兵队 #联合国待命能力评估系统 #PCRS #南苏丹 #阿卜耶伊 #国际安全合作
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

相关新闻

南驻奥地利共和国大使武黎泰皇与奥地利和平中心主任托比亚斯·朗亲切握手。图自越通社

奥地利与越南合作提升联合国维和力量能力

越通社驻欧洲记者报道，当地时间4月23日，越南驻奥地利共和国大使武黎泰皇在维也纳与奥地利和平中心主任托比亚斯·朗（Tobias Lang）举行工作会谈，旨在加强越奥两国在联合国维和行动人力培训及能力建设领域的合作。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林和夫人抵达首都曼谷廊曼国际机场。图自越通社

苏林总书记、国家主席抵达曼谷 继续对泰国进行正式访问

越通社特派记者报道，在结束在乌隆他尼省（Udon Thani）的各项活动后，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团于5月27日下午离开乌隆他尼国际机场，抵达首都曼谷廊曼国际机场（Don Mueang），继续开展访问泰国之旅。

越共中央总书记、国家主席苏林会见在泰越南人代表 图自越通社

苏林会见在泰越南人代表

据越通社特派记者报道，在对泰王国进行正式访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人率越南高级代表团于5月27日下午在乌隆他尼府亲切会见了越南驻泰各机构干部、职员，以及近600名在泰生活、学习和工作的旅泰越南侨胞代表和从老挝前来的侨胞代表。

菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世。图自越通社

苏林菲律宾之行：开创越菲关系新前景的历史性里程碑

值此越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团于2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世就此次访问的意义以及两国未来合作前景接受了媒体的采访。

交部长黎怀忠2同阿尔及利亚外交和海外侨民部长艾哈迈德·阿塔夫以及纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊通电话。图自越南外交部

越南始终重视与非洲传统友好国家的关系

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠26日下午在外交部总部先后同阿尔及利亚外交和海外侨民部长艾哈迈德·阿塔夫（Ahmed Attaf）以及纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊（Selma Ashipala-Musavyi）通电话，就推动双边合作关系的措施进行了交流。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见美国联邦众议院外交委员会委员、众议员迈克尔·鲍姆加特纳。图自越通社

为越美关系行稳致远注入新动力

5月26日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见了由美国联邦众议院外交委员会委员、众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Michael Baumgartner）率领的美国议员代表团。

政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

政府总理黎明兴：永隆省须强力革新增长模式 打造发展突破口

为实现两位数增长，政府总理要求永隆省同步、高效地落实越共十四大决议和越共中央委员会、政治局、书记处、国会、政府的各项决议和结论；主动审查省级规划内容，完成规划体系内各项规划的编制与调整工作，解决基础设施项目面临的障碍等。