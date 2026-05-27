时政

越南为国际知名教育机构长期运营创造便利条件

5月27日下午，越南政府副总理黎进洲会见了墨尔本皇家理工大学（RMIT Melbourne）副校长兼越南皇家理工大学（RMIT Việt Nam）理事会主席雷顿·派克（Layton Pike）。黎进珠表示，越南政府始终为国际知名教育机构在越稳定、长期运营并积极促进越南教育发展创造有利条件。

越南政府副总理黎进洲会见墨尔本皇家理工大学副校长兼越南皇家理工大学（RMIT（越南））理事会主席雷顿·派克。 图自越通社
越南政府副总理黎进洲会见墨尔本皇家理工大学副校长兼越南皇家理工大学（RMIT（越南））理事会主席雷顿·派克。 图自越通社

越通社河内——5月27日下午，越南政府副总理黎进洲会见了墨尔本皇家理工大学（RMIT Melbourne）副校长兼越南皇家理工大学（RMIT（越南））理事会主席雷顿·派克（Layton Pike）。黎进珠表示，越南政府始终为国际知名教育机构在越稳定、长期运营并积极促进越南教育发展创造有利条件。

黎进珠高度评价越南皇家理工大学25年来所作贡献，并表示，越南将高素质人力资源发展确定为新发展阶段三大战略突破之一。越共中央政治局近日颁布第71-NQ/TW号决议，提出实现教育培训突破性发展，其中明确高等教育在培养高层次人才、推动科技与创新方面发挥核心作用。

黎进珠强调，这是越南与澳大利亚继续推动双方在潜力和优势领域合作的重要基础。

雷顿·派克表示，墨尔本皇家理工大学将继续扩大在越投资和运营规模，同时配合有关部门完善新校区项目相关法律手续。

黎进珠认为，越澳两国在教育合作和高素质人才培养方面仍有巨大合作空间，并建议墨尔本皇家理工大学将越南视为战略伙伴，继续扩大投资，特别是在服务科技、创新和数字化转型的基础设施方面加大投入。

黎进珠表示，将责成有关部委和地方政府尽快解决越南皇家理工大学新校区项目审批过程中遇到的困难和障碍，并在投资手续办理过程中与校方同行。

此外，黎进洲希望RMIT与越南教育培训部合作推广“教育创新与人工智能（EEAI）项目”，扩大人工智能、数据科学、半导体技术、可再生能源和数字经济等越南优先发展领域的人才培养。

黎进珠还建议RMIT扩大奖学金和学生交流项目，为越南学生提供更多接触高质量国际教育的机会。

特别是，黎进珠建议墨尔本皇家理工大学参与支持越南政策咨询工作，近期可通过协助审查法律规范文件体系、提供独立报告和建议，为破解体制机制瓶颈，尤其是教育培训领域的难点问题作出贡献。

黎进珠表示相信，越南皇家理工大学将继续成为值得信赖的合作伙伴，为越南高素质人才培养以及加强越澳合作关系作出积极贡献。（完）

越通社
#RMIT越南 #墨尔本皇家理工大学 #越澳教育合作 #越南高素质人才 #人工智能教育 #数字经济 #半导体人才 #越南教育改革 #黎进洲 #教育创新 #数据科学 #可再生能源 #越南数字化转型 #越南高等教育 #国际教育合作 #奖学金项目 #学生交流 #越共中央政治局第71号决议 #越南科技创新 #越澳关系
关注 VietnamPlus

从决议到实践

数字化转型

相关新闻

越南驻悉尼总领事阮青松发表讲话。图自越通社

越南与澳大利亚扩大贸易、投资与教育合作

越通社驻悉尼记者报道，越南外交部外事与文化外交局于8月14日主持了促进越南顺化市、奠边省和西宁省与澳大利亚合作伙伴合作的座谈会，为越南企业向澳大利亚合作伙伴推广介绍其产品，建立贸易关系，了解澳大利亚消费者需求与商业趋势创造良好平台。

越南教育培训部国际合作司司长阮秋水在会议上发表讲话。图自越通社

越南积极在亚太地区扩展教育合作

026年亚太国际教育协会（APAIE）年会暨展览会2月24日在中国香港开幕，来自全球70个国家和地区的约3000名教育界领导者出席会议。越南代表团由教育培训部国际合作司司长阮秋水率领，17所越南高等院校领导代表陪同参会。

越南驻莫桑比克大使陈氏秋辰与莫桑比克教育和文化部长萨马里亚·托维拉签署了两国政府间关于高等教育的合作协定。图自越通社

越南与莫桑比克签署高等教育合作新协定

越通社驻非洲记者报道，1月29日，越南驻莫桑比克大使陈氏秋辰与莫桑比克教育和文化部长萨马里亚·托维拉（Samaria Tovela）在首都马普托签署了两国政府间关于高等教育的合作协定。

驻葡萄牙大使阮孟胜（右三）见证签字仪式。图自越通社

越南与葡萄牙进一步深化教育合作

越通社驻欧洲记者报道，日前，河内国家大学下属经济大学与葡萄牙波尔图大学经济学院（FEP）以线上方式签署了合作谅解备忘录，标志着双方学术与科研合作关系迈出了新的发展步伐。

更多

越南政府与联合国合作计划联合指导委员会会议。图：经济与财政杂志网

越南与联合国推动新时期发展合作框架

2026年越南政府与联合国联合指导委员会会议近日在越南财政部举行。会议由财政部副部长陈国方与联合国常驻越南协调员西尔维亚·达奈洛夫共同主持。

越南与柬埔寨在历史文化基础上加强合作

越南与柬埔寨在历史文化基础上加强合作

在于5月25日至30日在柬埔寨举行的“越柬文化周”系列活动框架下，由越南文化体育与旅游部副部长郑氏水率领的工作代表对柬埔寨王国进行了工作访问，旨在在发挥两国历史和文化对接基础之上，加强相关领域的合作。

参加论坛的与会代表 图自越通社

越南举办“跨国补贴”问题研讨会 聚焦其对越影响

据越通社驻瑞士记者报道，5月26日，越南常驻日内瓦代表团与河内外贸大学以线上线下相结合方式，联合举办题为“从国际视角看跨国补贴问题及其对越南的启示”的研讨会。活动旨在帮助师生从实践角度把握国际贸易政策热点问题。

越共中央总书记、国家主席苏林和夫人抵达首都曼谷廊曼国际机场。图自越通社

苏林总书记、国家主席抵达曼谷 继续对泰国进行正式访问

越通社特派记者报道，在结束在乌隆他尼省（Udon Thani）的各项活动后，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团于5月27日下午离开乌隆他尼国际机场，抵达首都曼谷廊曼国际机场（Don Mueang），继续开展访问泰国之旅。

越共中央总书记、国家主席苏林会见在泰越南人代表 图自越通社

苏林会见在泰越南人代表

据越通社特派记者报道，在对泰王国进行正式访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人率越南高级代表团于5月27日下午在乌隆他尼府亲切会见了越南驻泰各机构干部、职员，以及近600名在泰生活、学习和工作的旅泰越南侨胞代表和从老挝前来的侨胞代表。

菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世。图自越通社

苏林菲律宾之行：开创越菲关系新前景的历史性里程碑

值此越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团于2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世就此次访问的意义以及两国未来合作前景接受了媒体的采访。