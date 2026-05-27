越南为国际知名教育机构长期运营创造便利条件

越通社河内——5月27日下午，越南政府副总理黎进洲会见了墨尔本皇家理工大学（RMIT Melbourne）副校长兼越南皇家理工大学（RMIT（越南））理事会主席雷顿·派克（Layton Pike）。黎进珠表示，越南政府始终为国际知名教育机构在越稳定、长期运营并积极促进越南教育发展创造有利条件。



黎进珠高度评价越南皇家理工大学25年来所作贡献，并表示，越南将高素质人力资源发展确定为新发展阶段三大战略突破之一。越共中央政治局近日颁布第71-NQ/TW号决议，提出实现教育培训突破性发展，其中明确高等教育在培养高层次人才、推动科技与创新方面发挥核心作用。



黎进珠强调，这是越南与澳大利亚继续推动双方在潜力和优势领域合作的重要基础。



雷顿·派克表示，墨尔本皇家理工大学将继续扩大在越投资和运营规模，同时配合有关部门完善新校区项目相关法律手续。



黎进珠认为，越澳两国在教育合作和高素质人才培养方面仍有巨大合作空间，并建议墨尔本皇家理工大学将越南视为战略伙伴，继续扩大投资，特别是在服务科技、创新和数字化转型的基础设施方面加大投入。



黎进珠表示，将责成有关部委和地方政府尽快解决越南皇家理工大学新校区项目审批过程中遇到的困难和障碍，并在投资手续办理过程中与校方同行。



此外，黎进洲希望RMIT与越南教育培训部合作推广“教育创新与人工智能（EEAI）项目”，扩大人工智能、数据科学、半导体技术、可再生能源和数字经济等越南优先发展领域的人才培养。



黎进珠还建议RMIT扩大奖学金和学生交流项目，为越南学生提供更多接触高质量国际教育的机会。



特别是，黎进珠建议墨尔本皇家理工大学参与支持越南政策咨询工作，近期可通过协助审查法律规范文件体系、提供独立报告和建议，为破解体制机制瓶颈，尤其是教育培训领域的难点问题作出贡献。



黎进珠表示相信，越南皇家理工大学将继续成为值得信赖的合作伙伴，为越南高素质人才培养以及加强越澳合作关系作出积极贡献。（完）



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