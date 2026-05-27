2026年越南-亚洲数字化转型高级论坛：解锁两位数增长动力

越通社河内—— 在2026年越南-亚洲数字化转型高级论坛（Vietnam - Asia DX Summit 2026）框架下，越南软件与信息技术服务协会（VINASA）于5月27日在河内举行了题为“解决重大问题的技术方案：解锁两位数增长动力”的研讨会。



越南软件与信息技术服务协会副主席兼总秘书长阮氏秋江在研讨会上表示，凭借迅猛的发展势头及其在国民经济中日益凸显的作用，数字经济正成为越南最重要的增长动力之一。目前，越南数字经济对国内生产总值（GDP）的贡献率已超过14%，并正朝着到2030年占GDP比重达30%的目标加速迈进。



快速且可持续发展的要求正在提出新的课题，即越南如何在新的发展阶段实现两位数增长的目标。技术专家和企业界代表认为，发展数字基础设施、高效利用数据价值以及加大人工智能（AI）应用力度，将是实现这一目标的决定性因素。



越南目前在东南亚地区处于人工智能研发和应用的领先行列，展现出其在新兴技术领域的巨大潜力。与此同时，国内技术企业生态体系日益成熟，正逐步掌握核心技术，并为多个领域开发出相应的平台与解决方案。



阮氏秋江强调，越南数字技术企业界将发挥特别重要的作用，其不仅是解决方案的提供者，更是为国民经济打造新竞争力的重要力量。



在数字经济领域，越南力争到2030年数字经济占GDP比重达30%左右。在数字社会支柱方面，重点在于培养数字公民技能并形成网络空间行为文化，为全面数字化转型进程奠定坚实基础。



越南IBM首席技术官吴清贤评估认为，为了实现两位数增长的目标，越南需要构建基于知识、数据和数字基础设施的新型经济模式。他认为，数字化转型不仅停留在档案资料或行政流程的数字化上，更需要推进大规模的自动化。



此外，信息安全与网络安全需要置于数字化转型进程的核心位置。与会专家认为，越南需要构建具备从源头保护数据能力的技术平台；同时完善关于数据、网络安全和人工智能的法律框架，以确保整个数字生态系统的安全。（完）

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