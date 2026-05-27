苏林总书记、国家主席会见泰国TCC集团董事局执行主席

越通社河内——据越通社特派记者报道，在对泰王国进行正式访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于5月27日下午在曼谷会见了泰国TCC集团董事局执行主席、ThaiBev公司董事长兼首席执行官塔帕纳·斯里瓦达纳巴迪。



苏林在会见中表示，欢迎泰国大型集团扩大对越投资与经营，特别是在符合越南发展需求、并能创造更多合作价值的领域开展合作。



他强调，越南高度重视与泰国的全面战略伙伴关系，其中经济、贸易、投资合作以及企业对接是重要支柱，有助于推动可持续增长，加强两国经济联系。



苏林对TCC集团近年来在越南的投资经营成果表示肯定，鼓励该集团继续扩大在越业务，朝着提升治理能力、推动科技应用与创新、加强环境保护以及积极回馈地方社区的方向发展。



塔帕纳介绍了TCC集团主要业务涵盖食品饮料、工业与贸易、金融保险、房地产、农业及农工业等领域，业务遍及越南、新加坡、马来西亚、缅甸等多个市场。谈及在越投资经营情况时，他表示希望越南继续为集团在越投资经营创造便利条件，并透露TCC集团正研究启动物流、循环利用等领域的新项目。



苏林表示，越南正在持续改善投资营商环境，优先吸引高质量、高科技含量、现代化管理且能与本土企业形成良好联动的项目。他建议TCC集团支持越南中小企业更深度参与供应链，为加强两国以及东盟各国经济互联互通作出积极贡献。（完）



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