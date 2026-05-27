时政

苏林总书记、国家主席会见泰国TCC集团董事局执行主席

据越通社特派记者报道，在对泰王国进行正式访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于5月27日下午在曼谷会见了泰国TCC集团董事局执行主席、ThaiBev公司董事长兼首席执行官塔帕纳·斯里瓦达纳巴迪。

越共中央总书记、国家主席苏林会见泰国TCC集团董事局执行主席、ThaiBev公司董事长兼首席执行官塔帕纳·斯里瓦达纳巴迪 图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林会见泰国TCC集团董事局执行主席、ThaiBev公司董事长兼首席执行官塔帕纳·斯里瓦达纳巴迪 图自越通社

越通社河内——据越通社特派记者报道，在对泰王国进行正式访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于5月27日下午在曼谷会见了泰国TCC集团董事局执行主席、ThaiBev公司董事长兼首席执行官塔帕纳·斯里瓦达纳巴迪。

苏林在会见中表示，欢迎泰国大型集团扩大对越投资与经营，特别是在符合越南发展需求、并能创造更多合作价值的领域开展合作。

他强调，越南高度重视与泰国的全面战略伙伴关系，其中经济、贸易、投资合作以及企业对接是重要支柱，有助于推动可持续增长，加强两国经济联系。

苏林对TCC集团近年来在越南的投资经营成果表示肯定，鼓励该集团继续扩大在越业务，朝着提升治理能力、推动科技应用与创新、加强环境保护以及积极回馈地方社区的方向发展。

塔帕纳介绍了TCC集团主要业务涵盖食品饮料、工业与贸易、金融保险、房地产、农业及农工业等领域，业务遍及越南、新加坡、马来西亚、缅甸等多个市场。谈及在越投资经营情况时，他表示希望越南继续为集团在越投资经营创造便利条件，并透露TCC集团正研究启动物流、循环利用等领域的新项目。

苏林表示，越南正在持续改善投资营商环境，优先吸引高质量、高科技含量、现代化管理且能与本土企业形成良好联动的项目。他建议TCC集团支持越南中小企业更深度参与供应链，为加强两国以及东盟各国经济互联互通作出积极贡献。（完）

越通社
#苏林 #TCC集团 #ThaiBev #越泰关系 #泰国投资 #越南营商环境 #供应链合作 #循环经济 #东盟经济合作 #高质量投资
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越共中央总书记、国家主席苏林和夫人抵达首都曼谷廊曼国际机场。图自越通社

苏林总书记、国家主席抵达曼谷 继续对泰国进行正式访问

越通社特派记者报道，在结束在乌隆他尼省（Udon Thani）的各项活动后，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团于5月27日下午离开乌隆他尼国际机场，抵达首都曼谷廊曼国际机场（Don Mueang），继续开展访问泰国之旅。

越共中央总书记、国家主席苏林会见在泰越南人代表 图自越通社

苏林会见在泰越南人代表

据越通社特派记者报道，在对泰王国进行正式访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人率越南高级代表团于5月27日下午在乌隆他尼府亲切会见了越南驻泰各机构干部、职员，以及近600名在泰生活、学习和工作的旅泰越南侨胞代表和从老挝前来的侨胞代表。

菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世。图自越通社

苏林菲律宾之行：开创越菲关系新前景的历史性里程碑

值此越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团于2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世就此次访问的意义以及两国未来合作前景接受了媒体的采访。

更多

越南政府副总理黎进洲会见墨尔本皇家理工大学副校长兼越南皇家理工大学（RMIT（越南））理事会主席雷顿·派克。 图自越通社

越南为国际知名教育机构长期运营创造便利条件

5月27日下午，越南政府副总理黎进洲会见了墨尔本皇家理工大学（RMIT Melbourne）副校长兼越南皇家理工大学（RMIT Việt Nam）理事会主席雷顿·派克（Layton Pike）。黎进珠表示，越南政府始终为国际知名教育机构在越稳定、长期运营并积极促进越南教育发展创造有利条件。

越南政府与联合国合作计划联合指导委员会会议。图：经济与财政杂志网

越南与联合国推动新时期发展合作框架

2026年越南政府与联合国联合指导委员会会议近日在越南财政部举行。会议由财政部副部长陈国方与联合国常驻越南协调员西尔维亚·达奈洛夫共同主持。

越南与柬埔寨在历史文化基础上加强合作

越南与柬埔寨在历史文化基础上加强合作

在于5月25日至30日在柬埔寨举行的“越柬文化周”系列活动框架下，由越南文化体育与旅游部副部长郑氏水率领的工作代表对柬埔寨王国进行了工作访问，旨在在发挥两国历史和文化对接基础之上，加强相关领域的合作。

参加论坛的与会代表 图自越通社

越南举办“跨国补贴”问题研讨会 聚焦其对越影响

据越通社驻瑞士记者报道，5月26日，越南常驻日内瓦代表团与河内外贸大学以线上线下相结合方式，联合举办题为“从国际视角看跨国补贴问题及其对越南的启示”的研讨会。活动旨在帮助师生从实践角度把握国际贸易政策热点问题。

交部长黎怀忠2同阿尔及利亚外交和海外侨民部长艾哈迈德·阿塔夫以及纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊通电话。图自越南外交部

越南始终重视与非洲传统友好国家的关系

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠26日下午在外交部总部先后同阿尔及利亚外交和海外侨民部长艾哈迈德·阿塔夫（Ahmed Attaf）以及纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊（Selma Ashipala-Musavyi）通电话，就推动双边合作关系的措施进行了交流。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见美国联邦众议院外交委员会委员、众议员迈克尔·鲍姆加特纳。图自越通社

为越美关系行稳致远注入新动力

5月26日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见了由美国联邦众议院外交委员会委员、众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Michael Baumgartner）率领的美国议员代表团。