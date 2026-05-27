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越南与柬埔寨在历史文化基础上加强合作

在于5月25日至30日在柬埔寨举行的“越柬文化周”系列活动框架下，由越南文化体育与旅游部副部长郑氏水率领的工作代表对柬埔寨王国进行了工作访问，旨在在发挥两国历史和文化对接基础之上，加强相关领域的合作。

越南与柬埔寨在历史文化基础上加强合作

越通社金边—— 在于5月25日至30日在柬埔寨举行的“越柬文化周”系列活动框架下，由越南文化体育与旅游部副部长郑氏水率领的工作代表对柬埔寨王国进行了工作访问，旨在在发挥两国历史和文化对接基础之上，加强相关领域的合作。

据越通社驻金边记者报道，在5月25日至27日访问柬埔寨期间，越南文化体育与旅游部副部长郑氏水与柬埔寨新闻部部长涅帕特拉（Neth Pheaktra）举行了会谈，就双方信息领域的合作方向交换了意见。

会谈上，双方共同探讨、评估了过去一段时间新闻媒体领域的合作成果，并达成下一阶段加强协调配合的共识，旨在满足信息宣传工作数字化转型和融入国际日益深入背景下的新要求。

涅帕特拉部长强调，信息宣传工作取得的成效将有助于促进两国友好合作关系。他表示，在未来时间里，两国在信息领域的合作需要继续得到推进，特别是在传媒工作正面临诸多新挑战的背景下。

涅帕特拉先生建议越南文化体育与旅游部与柬埔寨新闻部继续扩大在高素质、精通技术的人才队伍培训方面的合作；推进信息信息存储合作；加强在打击虚假信息、不良和有害信息方面的协同配合，不让其影响两国良好的友好关系。

郑氏水副部长强调，越南党和国家始终关注并为与包括柬埔寨在内的邻国在信息、新闻领域的合作给予优先政策。越南也正进行适当的投资方向，以推动该领域的合作，使其与两国友好关系相称。

郑氏水强调，越南愿根据双方协议，派遣专家和讲师参与授课，分享培训班中的经验和专业内容。同时，建议双方加强媒体内容制作与交换合作，以宣传各自国家的形象、历史、文化、传统、体育、旅游潜力和经济社会发展成就，从而促进民间交流，巩固双边友好与合作。

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越南文化体育与旅游部与柬埔寨新闻部举行会谈。图自越通社

郑氏水表示，越方愿与柬方在人工智能（AI）、数据分析、数字内容管理系统（CMS）等新技术和新兴技术研究与应用方面进行经验交流。此外，双方需配合提高信息安全与网络安全保障能力，促进数字技术在信息通信领域的安全高效使用。

此前，越南文化体育与旅游部副部长郑氏水与柬埔寨文化艺术部部长彭萨格娜（Phoeurng Sackona）举行了会谈，旨在深化下一阶段越柬文化艺术合作关系。

柬埔寨文化艺术部部长彭萨格娜会谈上表示，过去一段时间，两国文化艺术合作关系通过多项双边交流与合作活动继续取得积极发展；同时表达了进一步推进合作活动的愿望，使其与两国的潜力和传统友好关系相称。

郑氏水副部长认为，双方联合举办的多项文化交流活动有助于增进两国人民之间的相互了解，同时帮助年轻一代更加理解和珍惜越柬传统友好关系。 郑氏水建议两国继续推进文化艺术领域的合作；同时，尽快朝着深层次、高效、务实的方向制定下一阶段的合作计划。

面向2027年中旬的越柬建交60周年事件，郑氏水希望两部继续联合举办多项文化艺术交流活动，特别是关注并推进两国沿边各地方的文化交流活动。（完）


越通社
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