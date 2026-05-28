越南全国人民议会会议开幕 部署2026－2031年任期工作任务

越通社河内 ——5月28日上午，越南国会常务委员会召开全国人民议会会议，部署2026－2031年任期主要方向和任务。会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在首都河内，并与全国33个省市进行视频连线。越共中央政治局委员、国会主席陈青敏主持会议。



共同主持会议的有：越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀；越共中央政治局委员、国会常务副主席杜文战；越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶；越共中央委员、国会副主席阮氏青。



出席会议的还有国会民族委员会、国会各专门委员会常务代表，国会办公厅领导，越南祖国阵线中央委员会代表以及部分中央部委和地方领导。



陈青敏在开幕致辞中强调，此次会议具有十分重要意义，不仅总结各级人民议会本届任期的工作情况，还是全面认识地方代议机关在国家新发展阶段地位和作用的重要契机；同时深入评估所取得的成果、存在的不足、经验教训，以及在政治体系组织机构改革背景下2026－2031年任期人民议会工作的方向。

越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在会议上发表讲话。图自越通社

陈青敏表示，2021－2026年任期是各级人民议会历史上一个特殊任期。国家面临新冠疫情、自然灾害等诸多前所未有的困难与挑战，党和国家出台并实施了多项关于增长模式创新、国家数字化转型、机构改革、分级分权和行政单位调整等重大决策。在此背景下，各级人民议会奋发努力、克服困难，继续发挥地方国家权力机关作用。



陈青敏同时指出，两级地方政府模式实施过程中仍面临不少困难和挑战，包括管理范围扩大、工作量增加、要求更高；部分地区干部能力仍不足；基础设施尚未同步完善等。这些问题仍需继续关注并集中解决。中央政治局和中央书记处将于2026年7月初对实施两级地方政府模式一年来的进展情况进行阶段性总结。



陈青敏表示，国会常务委员会希望通过此次会议听取各地关于2021－2026年任期工作成果的意见和经验分享，并提出新的任务、措施以及新的思维和做法，尤其是在发挥人民议会作用、制定突破性机制、推动实现两位数经济增长，在两级地方政府模式下加强权力监督以及在人民议会活动中应用科技、数字化转型和人工智能（AI）等方面的经验。（完）