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将VneID打造成为超级应用软件的方案获批

越南政府副总理胡国勇于2026年5月26日签署了第940/QĐ-TTg号决定，正式批准“2026 - 2030年阶段、愿景至2045年国家身份认证应用软件（VNeID）发展”方案。该方案明确了将 VNeID 打造成为超级应用软件（Super App）的观点，使其在国家数字生态系统中发挥核心作用。

力争到2028年，按照关于电子身份认证与核验的法律规定，100%完成公民及组织证件的集成工作。图自越通社
力争到2028年，按照关于电子身份认证与核验的法律规定，100%完成公民及组织证件的集成工作。图自越通社

越通社河内——越南政府副总理胡国勇于2026年5月26日签署了第940/QĐ-TTg号决定，正式批准“2026 - 2030年阶段、愿景至2045年国家身份认证应用软件（VNeID）发展”方案。该方案明确了将 VNeID 打造成为超级应用软件（Super App）的观点，使其在国家数字生态系统中发挥核心作用。

该方案的总体目标是推动 VNeID 在2026 - 2030年阶段（愿景至2045年）发展成为一个安全、现代且具备高度可扩展性的国家数字平台，从而在办理行政审批、提供线上公共服务、进行电子交易以及开发数字便利功能等方面，高效地服务人民、企业和机关组织。

与此同时，VNeID 也将成为一个值得信赖的数字平台，用于在国家数据库、各行业专用数据库、各部委及地方的信息系统、以及各组织和企业之间进行信息的连接、共享与认证；从而为推进国家数字化转型、发展数字政府、数字经济和数字社会做出贡献。

该方案设定目标是到2028年，完成体制框架、机制和政策的统筹协调，为VNeID的发展、运行、开发与拓展提供充足、统一且稳定的法律依据。

在规划的2030年阶段基础上，100%完成VNeID上数字生态系统的建设。其中，包括服务于企业、经营户及生产经营活动的数字便利功能，以及各部委、部级机关、地方、组织和企业集成到VNeID上的数字服务与便利功能。

到2045年，继续拓展VNeID上的数字便利生态系统，升级技术与技术基础设施，以确保系统稳定、安全和顺畅地运行。

为了实现上述目标，该方案提出了各项任务与解决方案，其中要求公安部牵头，与司法部、科学技术部以及相关部委、机关、地方和组织配合，对相关法律法规文件系统进行全面梳理与评估；就电子身份认证与核验、电子交易、数字功能集成、非现金支付、网络信息安全、网络安全、个人数据保护，以及与开发使用VNeID相关的各行业专用法律规定，提出修改、补充和完善的建议。

公安部牵头并与各部委、部级机关及相关机关、单位和组织协同，调整系统结构并全面升级VNeID以满足要求。实施时间为2026-2030年。与此同时，本着实用、便捷、以用户为中心的原则，拓展VNeID上的数字便利生态系统；确保高效满足人民、企业和机关组织的数字交易需求。

公安部梳理并评估VNeID系统及相关系统的技术基础设施和技术现状，本着现代、同步、安全、稳定、具备灵活扩展能力的原则，服务于系统的升级与拓展工作；以满足2026-2030年阶段（愿景展望至2045 年）用户数量、交易量、子功能数量的迅速增长，特别是VNeID日益扩大的集成范围和不断增长的开发需求。（完）

越通社
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