越南政府常务副总理范家足：越南推动基础设施投资合作

越通社河内——越南高度重视与亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称亚投行）的合作关系，并将继续以可靠、负责任的成员和伙伴身份参与亚投行各项活动。这是越南共产党中央政治局委员、政府常务副总理范家足在5月27日下午会见亚投行行长邹加怡时所强调的。



范家足副总理对邹加怡行长及亚投行代表团访问越南表示欢迎，并祝贺她当选2026-2031年任期亚投行行长。邹加怡选择越南作为就任后的首批出访目的地之一，充分体现了亚投行对越南角色和地位的高度肯定。



范家足对近期亚投行与越南的合作成果以及该银行在未来时期的优先战略合作方向给予认可。他表示，在过去的多个任期中，特别是2026年召开的越共十四大明确了基础设施突破是三大战略突破之一。越南正集中力量发展高度铁路、城市轨道、海港系统、航空及高速公路。这也是越南愿与亚投行开展投资合作的领域。



此外，范家足透露，越南十分关注发展可再生能源（包括风电、光伏、离岸风电、核电）；在河内建设国家数据中心以及建设智慧城市。



范家足希望亚投行加大对越南给予更多关注，因为亚投行的优先领域与越南的发展优先方向高度契合；他同时强调，将指导各部委、行业和地方提供支持并创造一切便利条件，以确保双方合作取得良好成效。



邹加怡行长表示，越南国会刚通过了未来五年（2026-2030年）经济社会发展计划，其中强调了发展基础设施的需求，亚投行愿为这一议程提供助力。



目前，亚投行拥有111个成员国，支持了围绕绿色基础设施与能源、跨境互联互通（铁路、航空、海港、物流中心）、技术基础设施以及动员私营部门资本等4大优先领域的370多个项目。这4大优先领域也符合于越南当前的发展目标。



亚投行目前正在对越南6个项目提供资助；同时正配合推进另外2个项目，其中包括城市轨道系统项目。据邹加怡行长称，亚投行愿与越南各职能部门紧密配合，构建符合越南发展需求的合作清单。（完）

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