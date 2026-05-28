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越南—泰国全面战略伙伴关系

应泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团对泰国进行正式访问。

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#泰国 #苏林 #正式访问
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