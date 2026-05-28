越南—泰国全面战略伙伴关系

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高温酷暑天气：有效节约用电方法
进入高温酷暑时期，用电需求大幅增长。为合理控制并节约用电，居民应使用贴有节能标签的设备，定期清洁和维护电器，不使用时及时拔掉插头等，从而减少每月电费支出，同时也为环境保护作出贡献。
佛诞文化周于2026年5月24日至31日举行
佛诞文化周于丙午年四月初八至十五日举行（即2026年5月24日至31日）；正式庆典于丙午年四月十五日（即2026年5月31日）举行。举办佛历2570年佛诞大典，不仅是一项年度宗教活动，也是弘扬民族团结精神、传播佛教和平、慈悲与智慧理念的重要契机，使其融入现代社会生活之中。
越南首次公布私营经济效率指数
于2025年5月15日发布的《2025年越南私营经济报告》，首次推出“私营经济效率指数”（Business Performance Index - BPI）。该指数是一项试点评估工具，旨在量化各省级私营经济部门的运行效率。
到2030年，确保公民和企业能够获得便捷、快速、安全的数字服务
《2026-2030年人口数据、身份识别和电子认证发展计划（展望至2035年）（简称第6号计划）》的总体目标是促进人口数据、身份识别和电子认证在各领域的强有力、全面和广泛发展和应用，以推动国家数字化转型，并有效服务于数字政府、数字经济和数字社会三大支柱。到2030年，该计划的核心平台和工具将全部建成，确保公民和企业能够便捷、快速、安全地使用数字服务，不受行政区划限制，无需依赖纸质文件和繁琐的行政程序。
河内力争到2035年建成一座绿色、智慧、现代化的城市
根据近期批准的第2512/QD-UBND号决定，《首都河内百年远景总体规划》分为四个发展阶段，分别至2035年、2045年、2065年和2085年。该规划的主要目标之一是将河内建设成为一座绿色、智慧、现代化的城市，一个在亚太地区占据重要地位的创新、金融、教育、医疗和研发中心。
越南司法部行政改革指数在各部委及部级机构中位居第一
2025年，各部委及部级机构行政改革指数（PAR INDEX 2025）结果分为两个等级：A组为指数达到90%以上，B组为指数达到80%至90%以下。其中，越南司法部以95.48%的成绩，在各部委及部级机构行政改革指数排名中位居第一。
大力推进落实《2030年阶段和展望2045年的民族工作战略》
越南政府总理近日签发2026年5月12日关于加快实施《2030年阶段和展望2045年的民族工作战略》的第19/CT-TTg号指示，提出多项重点任务和解决方案，旨在全面推动少数民族地区和山区的发展。
E10生物燃料的一些优势
越南国家能源工业集团（Petrovietnam）旗下的越南石油公司（PV OIL）于2026年5月15日起在其整个系统内销售E10生物燃料。在向绿色能源转型的过程中，E10生物燃料有望成为减少排放、助力环境保护的重要措施。
2025年越南政务服务满意度指数平均值达到83.09%
2026年5月11日，越南内务部公布了2025年居民对国家机关服务满意度指数（SIPAS指数）结果。
《胡志明之光照亮我们前行的道路》文章的一些重要内容
值此胡志明主席诞辰136周年之际，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林发表署名文章《胡志明之光照亮我们前行的道路》。越通社谨向读者介绍文章的一些重要内容。
河内批准、调整6 项重点项目投资计划
2026年5月11日在河内市第17届人民议会（2026－2031年任期）第二次会议上，河内审议通过批准、调整6 项重点项目投资计划。
海防市2025年行政改革指数稳居全国榜首
越南34个省市中，有19个省市的行政改革指数高于全国平均水平；全部34个省市的行政改革指数均超过80%。
面向民众开展免费定期健康检查及疾病筛查
越南政府总理2026年5月6日签发第17/CT-TTg号指示，要求为民众组织开展免费定期体检或疾病筛查活动。
2026年前4个月首都河内保持增长态势
2026年前4个月，河内市经济社会保持稳定，多项指标取得积极成果。
2026年4月：越南对外投资额达7.139亿美元
越南对外投资总额（包括新增和调整后的资本）达7.139亿美元，较去年同期增长2.3倍。其中：电力、燃气、热水、蒸汽和空调的生产和分销投资达1.638亿美元，占总投资的22.9%；建筑业投资达1.53亿美元，占21.4%；运输和仓储业投资达1.492亿美元，占20.9%。
2026年前4个月越南出口额超过50亿美元的7种商品
累计2026年前4个月，货物贸易进出口总额约达3441.7亿美元，同比增长24.2%。其中，出口增长19.7%，进口增长28.7%，贸易逆差71.1亿美元。
2026年人道主义月的重点活动
2026年“人道主义月”活动于5月在全国范围内举行，主题为“80周年——为社区奉献爱心的人道之旅”，旨在继续在全社会广泛传播和弘扬人道主义精神。
2026年前4个月越南吸引地外商直接投资注册资金达182.4亿美元
据越南财政部统计总局5月3日公布的2026年4月及前4个月社会经济发展形势报告显示，截至2026年4月27日，流入越南的外国直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达182.4亿美元，同比增长32%。
2026年前4个月赴越旅游的国际游客达880万人次
2026年前4个月，赴越旅游的国际游客达880万人次，同比增长14.6%，创下历年前4个月国际游客接待量最高纪录。
越南经济持续发展 人民生活水平不断提高
南方解放和国家统一51周年后（1975年4月30日—2026年4月30日），越南在经济社会发展方面已经取得了一系列重要成就。国内生产总值规模持续扩大，2025年已超过5140亿美元，跻身全球32大经济体之列，位居东盟第4位。