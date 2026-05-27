苏林总书记、国家主席会见在泰越南人代表

在对泰王国进行正式访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人率越南高级代表团于5月27日下午在乌隆他尼府亲切会见了越南驻泰各机构干部、职员，以及近600名在泰生活、学习和工作的旅泰越南侨胞代表和从老挝前来的侨胞代表。

越南驻泰国大使范越雄向苏林总书记汇报时表示，目前旅居泰国的越南人已超过10万人。侨胞们具有深厚的爱国传统，始终心系祖国，对胡志明主席怀有崇高敬意。绝大多数侨胞生活稳定，许多人在教育、医疗、商业等领域事业有成、享有良好声誉，赢得了泰国政府和当地民众的尊重与好评。

苏林表示，每次到访泰国都深感激动。胡志明主席曾在此以“陶九”之名传播爱国思想，播下革命理想的种子，为民族解放运动奠定基础。胡主席留下的遗产不仅是旅泰越南人的共同骄傲，更是全民族宝贵的精神财富，时刻提醒着今世后代铭记爱国精神、独立意志和终身报效祖国的信念。

苏林强调，此次访问期间，他将与泰国高层领导人就未来合作方向深入交流。在这一进程中，旅泰越南人始终是增进两国友谊、深化越泰全面战略伙伴关系的重要桥梁。

苏林高度评价旅泰越南人共同体的爱国传统、坚韧意志和勤劳精神。他表示，大家在乌隆他尼维护和发展胡志明主席纪念区、越南街以及各类文化遗迹的热忱，生动体现了越南文化的顽强生命力、民族自豪感以及对祖国的深厚情感。

苏林重申，党和国家始终将海外越南人视为民族大团结不可分割的一部分，是国家宝贵资源和重要桥梁。本着这一精神，党和国家始终关心并支持侨胞获得稳固法律地位、稳定生活、良好融入当地社会，同时弘扬民族文化、心系祖国。

苏林希望旅泰越南人继续团结稳定、发展壮大、良好融入、积极贡献社会，守护民族本色、心系祖国，不断深化越泰友谊。希望大家团结互助，在泰国塑造勤劳、仁爱、重情义、守法纪、有责任担当的越南人形象；继续发扬社区文化遗迹的价值，大力推动年轻一代的越南语教学，加强侨商企业与国内市场的投资贸易联结。（完）