越南设定目标：研究方向跻身世界前5%

越南科技部近日批准了一项在自然科学领域开展卓越基础研究的计划，设定目标：到2030年，越南至少有一个研究方向在科学影响力方面接近世界前5%；到2035年，至少有3个研究方向达到这一水平。

根据该计划，到2030年，越南将组建30个强研究小组，其中至少3个达到区域领先水平；到2035年，这一数字将增至约50个。

在Q1国际期刊上的科学发表率也被设定为：到2030年比2021-2025年阶段增长1.5倍，到2035年增长2倍。

优先领域包括人工智能、量子技术、先进材料、生物技术、新能源和半导体技术。

该计划还设定目标：到2030年支持至少500名年轻科学家，并开展至少100项国际合作研究任务。（完）