越南与德国合作发展基础设施，促进绿色增长

越通社河内 ——据越南财政部的消息，5月27日，财政部副部长陈国方在河内会见了由德国复兴信贷银行（KfW）董事会成员克里斯蒂安娜·莱巴赫（Christiane Laibach）率领的该银行工作代表团。



陈国方在会议上高度评价德国政府以及德国复兴信贷银行多年来对越南经济社会发展所提供的合作与支持。



德国复兴信贷银行是越南重要的发展合作伙伴，多年来陪伴越南有效实施了诸多领域的计划和项目，如：基础设施发展、能源、环境、绿色增长和应对气候变化等领域的项目。

德国复兴信贷银行（KfW）董事会成员克里斯蒂安娜·莱巴赫



陈国方高度评价德国复兴信贷银行的合作方向，认为银行选择支持德国具有优势且符合越南当前迫切需求的领域，特别是职业培训和人力资源发展领域，是非常正确的。



陈国方同时高度赞赏德国专家在咨询、支持越南制定交通、防侵蚀和适应气候变化的基础设施规划方案方面的经验。



越南政府刚批准《2026-2030年吸引、管理和使用外国官方发展援助和优惠贷款方向实施计划》。据此，越南将优先安排资金用于具有溢出效应、创造突破、有助于改善经济社会基础设施体系的计划和项目。

在优先领域中，最高重点是能够在国家、区域和地方层面创造发展“状态转变”的基础设施项目；同时解决环境问题、应对气候变化、发展科技、创新、能源转型、绿色转型和数字化转型。陈国方表示，这些也正是德国复兴信贷银行拥有丰富经验且未来与越南有广阔合作空间的领域。



克里斯蒂安娜·莱巴赫高度评价越南财政部和政府调整发展贷款结构的导向，并表示，德国复兴信贷银行正集中准备在越南开展三个项目，希望这些项目能按计划推进，从而为两国开启更多新的合作机遇。（完）