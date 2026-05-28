6·1国际儿童节：免费放映14部越南和瑞典儿童电影

越通社河内——值此6·1国际儿童节之际，越南电影资料馆与瑞典驻越南大使馆将于2026年6月1日至5日在河内市讲武坊金马街523号玉庆电影院联合举办越南—瑞典儿童电影周。



据组委会介绍，电影周将免费放映14部面向16岁以下儿童的作品，包括3部瑞典故事片和11部越南动画片。



开幕式于6月1日上午举行，两部开幕影片是导演黎明贤的越南动画片《狐狸活该》和导演奥勒·赫尔博姆（Olle Hellbom）执导的瑞典著名电影《长袜子皮皮》。



在接下来的几天里，小观众将欣赏到多部越南动画片，如《大行皇帝》、《扶董天王的故事》、《小猫咪》、《塘鲺和癞蛤蟆》、《复活奇迹》、《会说话的八哥》，以及2024年制作的作品《坏鸡毛》、《邻居》、《菜青虫变蝴蝶》和《温暖的灯》。这些影片具有民间、历史色彩，富有教育意义，传递关于友谊、保护环境、生活处世的信息。



瑞典电影参与电影周的作品包括导演塔格·丹尼尔森的《罗妮娅，强盗的女儿》和导演奥勒·赫尔博姆的《狮心兄弟》。根据电影发行规定，《狮心兄弟》允许13岁以下观众在父母或监护人陪同下观看。



除了放映活动外，节目还包括关于长袜子皮皮人物的书籍介绍和问答游戏。在开幕式当天，金童出版社将推出作家阿斯特丽德·林格伦已被改编成电影的部分作品的越南语版本，包括漫画《你认识皮皮吗》、《皮皮去购物》、《皮皮在奇异岛》和《皮皮拯救圣诞节》。（完）

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