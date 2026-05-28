文化

6·1国际儿童节：免费放映14部越南和瑞典儿童电影

值此6·1国际儿童节之际，越南电影资料馆与瑞典驻越南大使馆将于2026年6月1日至5日在河内市讲武坊金马街523号玉庆电影院联合举办越南—瑞典儿童电影周。

《长袜子皮皮》——一个关于儿童自由渴望的著名故事，以及一堂关于尊重差异的课。图自互联网
《长袜子皮皮》——一个关于儿童自由渴望的著名故事，以及一堂关于尊重差异的课。图自互联网

越通社河内——值此6·1国际儿童节之际，越南电影资料馆与瑞典驻越南大使馆将于2026年6月1日至5日在河内市讲武坊金马街523号玉庆电影院联合举办越南—瑞典儿童电影周。

据组委会介绍，电影周将免费放映14部面向16岁以下儿童的作品，包括3部瑞典故事片和11部越南动画片。

开幕式于6月1日上午举行，两部开幕影片是导演黎明贤的越南动画片《狐狸活该》和导演奥勒·赫尔博姆（Olle Hellbom）执导的瑞典著名电影《长袜子皮皮》。

在接下来的几天里，小观众将欣赏到多部越南动画片，如《大行皇帝》、《扶董天王的故事》、《小猫咪》、《塘鲺和癞蛤蟆》、《复活奇迹》、《会说话的八哥》，以及2024年制作的作品《坏鸡毛》、《邻居》、《菜青虫变蝴蝶》和《温暖的灯》。这些影片具有民间、历史色彩，富有教育意义，传递关于友谊、保护环境、生活处世的信息。

瑞典电影参与电影周的作品包括导演塔格·丹尼尔森的《罗妮娅，强盗的女儿》和导演奥勒·赫尔博姆的《狮心兄弟》。根据电影发行规定，《狮心兄弟》允许13岁以下观众在父母或监护人陪同下观看。

除了放映活动外，节目还包括关于长袜子皮皮人物的书籍介绍和问答游戏。在开幕式当天，金童出版社将推出作家阿斯特丽德·林格伦已被改编成电影的部分作品的越南语版本，包括漫画《你认识皮皮吗》、《皮皮去购物》、《皮皮在奇异岛》和《皮皮拯救圣诞节》。（完）

蟋蟀儿童奖颁奖典礼将今天（5月22日）下午16时30分在河内市阮太学街66号越南美术博物馆举行。

蟋蟀儿童奖：传播儿童文学艺术的生命力

由越南通讯社《体育与文化》报创立的蟋蟀儿童奖，自2020年起每年举办一次，旨在表彰由儿童创作或为儿童而创作的优秀艺术作品。进入第七届——2026年蟋蟀奖继续证明了其作为文学艺术生活中一个权威奖项的生命力。

越通社
#6·1国际儿童节 #越南 #瑞典 #儿童电影 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

幸福越南

相关新闻

制片人兼总导演申昌石介绍电影内容。图自越通社

越韩合拍关于民族英雄陈兴道的电影项目

越南与韩国合作拍摄有关越南民族英雄兴道大王陈国峻（即陈兴道）的电影项目发布会近日在首尔举行，标志着这一预计投资总额约300亿韩元（约合2030万美元）的大规模制作项目进入实施阶段。

更多

莱州省巴频乡的一个晚间莽语口传班。图自越通社

为莱州边境的莽族文化“保温”

为了保护人口极少的民族（不足1万人）之一的莽族文化特色，莱州省巴频（Pa Tần）乡已开展多项切实活动。莽语口传班正成为一座桥梁，帮助年轻一代珍视和弘扬根源价值。

越南文化魅力在柬埔寨绽放。图自越通社

越南文化魅力在柬埔寨绽放

5月26日晚，越南文化体育与旅游部同柬埔寨文化与艺术部在首都金边联合举办了2026年柬埔寨越南文化周开幕式。该系列活动从5月25日至30日举行，旨在推广越南文化并增进两国人民之间的友谊。

乂安省那银村傣族黑色粽子。图自越通社

乂安省那银村傣族黑色粽子的独特

每逢农历十月底，当迎来年内最后一季山稻收获季节时，乂安省娥眉乡那银村傣族妇女们便开始忙碌起来，精心筹备制作黑色粽子的各种原材料。

展现越南奥黛遗产的画作。图自越通社

绘画交流活动助力推动越泰关系发展

在庆祝越南与泰国建交50周年系列活动框架下，越南驻泰国大使馆于5月24日举办越泰画家美术交流活动，旨在增进两国友谊，推动双边文化外交。

还剑湖畔热闹非凡的社区艺术空间吸引众多市民和游客参加。图自越通社

还剑湖畔热闹非凡的社区艺术空间

从各场社区表演活动的实际成果可以看出，河内市正通过一系列切实并极具社会凝聚力的活动，逐步将发展文化的政策落到实处。文化不再是一个象征性的概念，而是融入到了日常生活中，在滋养人民精神的同时，为首都的公共空间增添了独特魅力。

通过美术展览《历史岁月》再现越南历史征程。图自越通社

📝时评：识别以文化艺术产品为名歪曲历史的阴谋

一个民族的历史，并非一页轻轻合上的书，而是一条连接过去、现在与未来的奔腾长河。它既是民族精神的根基，也是塑造国家认同与本领的重要源泉。然而，歪曲抗战正义本质、否认革命成果的错误内容，往往被巧妙包装在“多维视角”“人文表达”或“创意艺术”等看似华丽的概念之中。厘清真正的艺术创作与歪曲历史之间的界限，对于守护历代先辈用鲜血与牺牲铸就的神圣价值，具有十分重要的意义。

2026年宁平旅游周绚丽开幕 图自越通社

2026年宁平旅游周绚丽开幕：穿越时空的遗产之旅

5月23日晚，宁平省举行以“穿越时空的遗产之旅”为主题的2026年宁平旅游周开幕式。该活动拉开了大规模文化旅游系列活动的序幕，旨在推动古都旅游业实现强劲突破。国会副主席阮氏清出席活动。

第22届会安—日本文化交流节在岘港开幕 图自民智网

第22届会安—日本文化交流节在岘港开幕

5月22日晚，第22届2026年会安—日本文化交流节在岘港市广富坊三清海洋广场开幕。该活动不仅是年度文化交流盛会，更是越日两国历史记忆与现实的交汇，是两国人民友好交往的延续，也是回顾多代人共同培育的文化、人文价值与友谊精神的重要契机。

蟋蟀儿童奖颁奖典礼将今天（5月22日）下午16时30分在河内市阮太学街66号越南美术博物馆举行。

蟋蟀儿童奖：传播儿童文学艺术的生命力

由越南通讯社《体育与文化》报创立的蟋蟀儿童奖，自2020年起每年举办一次，旨在表彰由儿童创作或为儿童而创作的优秀艺术作品。进入第七届——2026年蟋蟀奖继续证明了其作为文学艺术生活中一个权威奖项的生命力。

神田外语大学学生品尝越南河粉。图自越通社

越南河粉征服日本大学生味蕾

据越通社驻东京记者报道，在“体验世界饮食文化”系列活动框架下，日本千叶县神田外语大学自5月18日起连续两周将越南河粉纳入学校午餐菜单，供学生品尝。

越南文化体育与旅游部副部长郑氏水在会议上发表讲话。图自越通社

弘扬高棉族传统文化价值

5月22日，越南文化、体育与旅游部同芹苴市人民委员会联合举行“保护与弘扬高棉族传统文化价值”会议，旨在提出保护和弘扬高棉族文化特色的具体措施，将其与可持续发展及巩固全民大团结相结合。

越南驻美国大使阮国勇致开幕辞。图自越通社

在美国保护和宣传越南遗产

5月18日，位于美国华盛顿特区的史密森尼学会亚洲艺术博物馆举办了关于越南文化基础设施、艺术保护与遗产的“重新定位越南”专题研讨会。