苏林总书记、国家主席抵达曼谷 继续对泰国进行正式访问

在结束在乌隆他尼省的各项活动后，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团于5月27日下午离开乌隆他尼国际机场，抵达首都曼谷廊曼国际机场，继续开展访问泰国之旅。

按计划，在访问期间，苏林总书记、国家主席将与泰国国王和王后、泰国总理以及泰国其他高层领导人举行会见会谈，就有效落实新合作框架的大方向深入交换意见。在此期间，苏林还将出席越泰商务论坛，并见证两国多项合作文件的签署与交换仪式。

自1976年建交的近50年来，两国关系不断得到巩固并取得强劲、全面的发展，成为东盟中最具活力和成效的双边关系之一。在良好的友好关系和巨大合作潜力的坚实基础上，苏林的此次访问有望为推动越泰关系在未来时期取得更强劲的发展并迈向新的高度注入新动力。

此前，苏林总书记、国家主席在乌隆府胡志明主席遗迹区上香、献花缅怀胡志明主席，并参观了胡志明主席曾在此生活与从事革命活动的遗迹区。

在庄严肃穆、感人至深的氛围中，越南代表团默哀一分钟，缅怀胡志明主席——越南革命的天才领袖、伟大导师、民族解放英雄和杰出文化名人。

上香仪式后，苏林总书记、国家主席参观了胡志明主席于1928-1929年间在泰国从事革命活动时留下许多印记的茅草屋，并在纪念簿上题词，向遗迹区管委会赠送关于胡志明主席的书籍和资料。

苏林在纪念簿中题词表示，对参观遗迹区感到激动；高度赞赏旅居泰国越南侨胞为维护和修葺遗迹区所付出的努力和心血，同时始终团结一心、心系根源，维护越南语、民族文化特色，培育越泰两国人民之间的友谊。该遗迹区不仅是对旅泰越南侨胞具有神圣意义的历史和文化地址，也是过去数十年来越泰两个民族亲密情谊的生动象征。（完）