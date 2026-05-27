为莱州边境的莽族文化“保温”

越通社莱州——为了保护人口极少的民族（不足1万人）之一的莽族文化特色，莱州省巴频（Pa Tần）乡已开展多项切实活动。莽语口传班正成为一座桥梁，帮助年轻一代珍视和弘扬根源价值。

守护文化之火

巴频乡有莽族人口1504人，占全乡人口的17%以上。随着社会的发展和外来文化的传入，莽族在维护、保护自身文化、语言和习俗方面正面临挑战。

巴频乡党委和政府确定文化保护为核心任务。莽语口传班已得以开办，成为连接过去与未来的桥梁。

在南骚（Nậm Sảo）村和南乌（Nậm Ô）村的文化馆，随着居民前来参加莽语口传班，说笑声和孩子们的嬉闹声使气氛热闹起来。课堂没有黑板粉笔，没有复杂的教材，不分年龄性别。大家怀着对母语的共同热爱。

两个班共有60名学员，他们是首批“种子”，学习目的是成为传承人，在每个家庭、每个村寨守护文化之火。

李氏障女士被誉为莽族的“活史书”，亲自授课，从基本交际用语到复杂仪式。图自越通社

这些课堂的灵魂是那些民间艺人和威信人物。李氏障女士被誉为莽族的“活史书”，亲自授课，从基本交际用语到复杂仪式。

传授内容包括婚丧嫁娶、新房入住、祭祖等仪式流程，以及模仿生产活动的特色歌舞和民歌。

来自南骚村的李氏安说：“以前我只粗略了解本民族的习俗。参加这个班，我更深刻地理解了每个仪式的意义，并为自己是莽族人感到自豪。”

社群联结纽带

巴频乡文化社会处处长赵英宣表示，地方将维护文化特色视为建设团结社区的核心。语言和习俗正是联结社群的纽带，帮助居民自觉保护村寨、守护边境界碑。

文化已成为维护边疆安宁的“软盾牌”。人民对党和国家路线政策的信念日益坚定。

巴频乡南骚村举办的莽语口传班于晚间开课，吸引了众多村民前来参加。图自越通社

保护和传承莽族特色文化也为发展社区文化旅游开辟了方向，创造了可持续的生计，实现“文化滋养经济”。

口传班不仅仅是教字学语，更是一场维护和弘扬文化特色、肯定莽族在越南各民族共同体中地位的征程。

依靠党委、政府的决心，威信人物和年轻一代的齐心协力，莽族同胞的“灵魂”将不仅停留在课堂上，更将鲜活地存在于日常生活中。莽族同胞的文化遗产将永远是珍贵的宝库，在西北大山之中被保存并闪耀光芒。（完）