文化

为莱州边境的莽族文化“保温”

为了保护人口极少的民族（不足1万人）之一的莽族文化特色，莱州省巴频（Pa Tần）乡已开展多项切实活动。莽语口传班正成为一座桥梁，帮助年轻一代珍视和弘扬根源价值。

莱州省巴频乡的一个晚间莽语口传班。图自越通社
莱州省巴频乡的一个晚间莽语口传班。图自越通社

越通社莱州——为了保护人口极少的民族（不足1万人）之一的莽族文化特色，莱州省巴频（Pa Tần）乡已开展多项切实活动。莽语口传班正成为一座桥梁，帮助年轻一代珍视和弘扬根源价值。

守护文化之火

巴频乡有莽族人口1504人，占全乡人口的17%以上。随着社会的发展和外来文化的传入，莽族在维护、保护自身文化、语言和习俗方面正面临挑战。

巴频乡党委和政府确定文化保护为核心任务。莽语口传班已得以开办，成为连接过去与未来的桥梁。

在南骚（Nậm Sảo）村和南乌（Nậm Ô）村的文化馆，随着居民前来参加莽语口传班，说笑声和孩子们的嬉闹声使气氛热闹起来。课堂没有黑板粉笔，没有复杂的教材，不分年龄性别。大家怀着对母语的共同热爱。

两个班共有60名学员，他们是首批“种子”，学习目的是成为传承人，在每个家庭、每个村寨守护文化之火。

vnanet-potal-giu-lua-van-hoa-dan-toc-mang-o-bien-gioi-lai-chau-8486763.jpg
李氏障女士被誉为莽族的“活史书”，亲自授课，从基本交际用语到复杂仪式。图自越通社

这些课堂的灵魂是那些民间艺人和威信人物。李氏障女士被誉为莽族的“活史书”，亲自授课，从基本交际用语到复杂仪式。

传授内容包括婚丧嫁娶、新房入住、祭祖等仪式流程，以及模仿生产活动的特色歌舞和民歌。

来自南骚村的李氏安说：“以前我只粗略了解本民族的习俗。参加这个班，我更深刻地理解了每个仪式的意义，并为自己是莽族人感到自豪。”

社群联结纽带

巴频乡文化社会处处长赵英宣表示，地方将维护文化特色视为建设团结社区的核心。语言和习俗正是联结社群的纽带，帮助居民自觉保护村寨、守护边境界碑。

文化已成为维护边疆安宁的“软盾牌”。人民对党和国家路线政策的信念日益坚定。

vnanet-potal-giu-lua-van-hoa-dan-toc-mang-o-bien-gioi-lai-chau-8486782.jpg
巴频乡南骚村举办的莽语口传班于晚间开课，吸引了众多村民前来参加。图自越通社

保护和传承莽族特色文化也为发展社区文化旅游开辟了方向，创造了可持续的生计，实现“文化滋养经济”。

口传班不仅仅是教字学语，更是一场维护和弘扬文化特色、肯定莽族在越南各民族共同体中地位的征程。

依靠党委、政府的决心，威信人物和年轻一代的齐心协力，莽族同胞的“灵魂”将不仅停留在课堂上，更将鲜活地存在于日常生活中。莽族同胞的文化遗产将永远是珍贵的宝库，在西北大山之中被保存并闪耀光芒。（完）

越通社
#人口极少的民族 #莽族 #文化特色 #莱州省 #巴频乡 #莽语口传班 #根源价值 莱州省
关注 VietnamPlus

相关新闻

优秀艺人阮氏莺。图自越通社

推广东湖民间画制作技艺的“文化大使”

在现代生活的洪流中，当许多传统文化价值面临失传风险时，艺人阮友华及其妻子——优秀艺人阮氏莺依然坚韧地守护并弘扬着东湖民间画制作技艺。这项工艺已被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。

仪仗队前往位于富寿省义岭山的雄王祭祖圣地。图自越通社

传统文化——越南创意经济中的竞争优势

数字技术正在引发一场文化革命，不断创造新的文化形态。在全球化的潮流中，传统文化是当代创意的基础，是民族文化的核心价值，使其发展成为一种既有特色、又现代、既具吸引力、又有竞争力的数字文化。

"邦布（Bom Bo）村寨的舂米杵声"既具有艺术象征，又反映了其特有的劳动生产进程。图自越通社

保护同奈省斯丁族同胞的传统文化价值

同奈省现有34个兄弟民族共同生活，其中斯丁族是这片土地上的长久居民。凭借其独特的语言、传统服饰、风俗习惯和艺术特点，斯丁族同胞为当地创造了丰富多彩的文化。

更多

乂安省那银村傣族黑色粽子。图自越通社

乂安省那银村傣族黑色粽子的独特

每逢农历十月底，当迎来年内最后一季山稻收获季节时，乂安省娥眉乡那银村傣族妇女们便开始忙碌起来，精心筹备制作黑色粽子的各种原材料。

展现越南奥黛遗产的画作。图自越通社

绘画交流活动助力推动越泰关系发展

在庆祝越南与泰国建交50周年系列活动框架下，越南驻泰国大使馆于5月24日举办越泰画家美术交流活动，旨在增进两国友谊，推动双边文化外交。

还剑湖畔热闹非凡的社区艺术空间吸引众多市民和游客参加。图自越通社

还剑湖畔热闹非凡的社区艺术空间

从各场社区表演活动的实际成果可以看出，河内市正通过一系列切实并极具社会凝聚力的活动，逐步将发展文化的政策落到实处。文化不再是一个象征性的概念，而是融入到了日常生活中，在滋养人民精神的同时，为首都的公共空间增添了独特魅力。

通过美术展览《历史岁月》再现越南历史征程。图自越通社

📝时评：识别以文化艺术产品为名歪曲历史的阴谋

一个民族的历史，并非一页轻轻合上的书，而是一条连接过去、现在与未来的奔腾长河。它既是民族精神的根基，也是塑造国家认同与本领的重要源泉。然而，歪曲抗战正义本质、否认革命成果的错误内容，往往被巧妙包装在“多维视角”“人文表达”或“创意艺术”等看似华丽的概念之中。厘清真正的艺术创作与歪曲历史之间的界限，对于守护历代先辈用鲜血与牺牲铸就的神圣价值，具有十分重要的意义。

2026年宁平旅游周绚丽开幕 图自越通社

2026年宁平旅游周绚丽开幕：穿越时空的遗产之旅

5月23日晚，宁平省举行以“穿越时空的遗产之旅”为主题的2026年宁平旅游周开幕式。该活动拉开了大规模文化旅游系列活动的序幕，旨在推动古都旅游业实现强劲突破。国会副主席阮氏清出席活动。

第22届会安—日本文化交流节在岘港开幕 图自民智网

第22届会安—日本文化交流节在岘港开幕

5月22日晚，第22届2026年会安—日本文化交流节在岘港市广富坊三清海洋广场开幕。该活动不仅是年度文化交流盛会，更是越日两国历史记忆与现实的交汇，是两国人民友好交往的延续，也是回顾多代人共同培育的文化、人文价值与友谊精神的重要契机。

蟋蟀儿童奖颁奖典礼将今天（5月22日）下午16时30分在河内市阮太学街66号越南美术博物馆举行。

蟋蟀儿童奖：传播儿童文学艺术的生命力

由越南通讯社《体育与文化》报创立的蟋蟀儿童奖，自2020年起每年举办一次，旨在表彰由儿童创作或为儿童而创作的优秀艺术作品。进入第七届——2026年蟋蟀奖继续证明了其作为文学艺术生活中一个权威奖项的生命力。

神田外语大学学生品尝越南河粉。图自越通社

越南河粉征服日本大学生味蕾

据越通社驻东京记者报道，在“体验世界饮食文化”系列活动框架下，日本千叶县神田外语大学自5月18日起连续两周将越南河粉纳入学校午餐菜单，供学生品尝。

越南文化体育与旅游部副部长郑氏水在会议上发表讲话。图自越通社

弘扬高棉族传统文化价值

5月22日，越南文化、体育与旅游部同芹苴市人民委员会联合举行“保护与弘扬高棉族传统文化价值”会议，旨在提出保护和弘扬高棉族文化特色的具体措施，将其与可持续发展及巩固全民大团结相结合。

越南驻美国大使阮国勇致开幕辞。图自越通社

在美国保护和宣传越南遗产

5月18日，位于美国华盛顿特区的史密森尼学会亚洲艺术博物馆举办了关于越南文化基础设施、艺术保护与遗产的“重新定位越南”专题研讨会。

在祈安庙会表演的一个倍唱节目。图自越通社

激活文化资源：将“潜力”转化为“实力”

越南国会刚批准试点设立以公私合作模式运行的文化艺术基金，体现了文化发展思维的创新。这一政策不仅有助于形成更加灵活、高效的财政机制，也让文化界和艺术从业者对文化市场充满期待——在那里，艺术创意能够得到培育、传播并持续释放价值。