泰国总理及夫人举行隆重仪式欢迎越共中央总书记、国家主席苏林及夫人访泰

越通社河内——越通社特派记者报道，5月28日上午，泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）及夫人在泰国首都曼谷的总理府举行隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林及夫人和越南高级代表团正式访问泰国。



在苏林总书记、国家主席一行的车队驶抵总理府正门停妥后，泰国总理阿努廷·参威拉军及夫人上前迎接，并邀请苏林总书记、国家主席及夫人步上检阅台，检阅泰国皇家军队仪仗队。双方领导向对方介绍了出席欢迎仪式的高级代表团成员。



欢迎仪式后，越共中央总书记、国家主席苏林与泰国总理阿努廷·参威拉军举行了会谈。



两位领导登上检阅台，军乐队奏起两国国歌。图自越通社

越南和泰国是亲密的邻国，在维护地区和平、稳定、合作与发展方面拥有诸多共同利益。历经近50年建立外交关系（1976-2026年）的历程，两国关系不断得到巩固并取得强劲、全面的发展成果，成为东盟内部最具活力和效率的双边关系之一。



近年来，越泰关系取得了非常积极、务实和全面的进展。两国关系已从战略伙伴关系提升为增强型战略伙伴关系，如今已建立全面战略伙伴关系，这反映出双方政治互信达到了更高水平。



苏林总书记此次对泰国进行正式访问，体现了越南对越泰关系以及东南亚地区的高度重视。这也是两国高级领导人就各大方向进行深入交流的契机，旨在有效落实新的合作框架，从而为双边关系未来的发展注入新动力。（完）