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越老柬青年军官进一步赓续传统友谊

在2026年越老柬三国军队青年军官交流活动框架内，5月27日下午至晚间，三国青年军官代表团走访慰问34军团10师，并开展了体育和文艺交流活动。

越老柬青年军官进一步赓续传统友谊。图自越通社
越老柬青年军官进一步赓续传统友谊。图自越通社

越通社广义省——在2026年越老柬三国军队青年军官交流活动框架内，5月27日下午至晚间，三国青年军官代表团走访慰问34军团10师，并开展了体育和文艺交流活动。

越老柬三国青年军官代表团前往10师纪念堂，向胡志明主席和各位英雄烈士进香和敬献鲜花，参加排球体育交流项目和文艺交流等活动。

10师政委胡士战大校强调，越老柬是山水相连的亲密邻国，在建国和卫国历史中拥有情同手足、紧密相连的团结传统。在过去争取民族解放、保卫祖国的岁月里，三国军队和人民始终并肩作战、同甘共苦、同仇敌忾，共同谱写了世界上少有的纯洁、忠贞国际团结的辉煌历史篇章。

胡士战大校强调，通过今天的交流活动，三国军队的官兵将收获更多美好的情感，加深彼此间的了解，共同分享工作、训练及单位建设方面的经验；从而继续共同增强三国之间传统友谊、特殊团结与全面合作关系。

埔寨皇家军队陆军办公厅副主任纳维切（Nak Vichet）大校对越老柬三国、三军及人民之间源远流长的传统友谊与外交关系的发展感到自豪，并指出，这一发展势头符合柬越老三国政府本着尊重彼此独立、主权、领土完整、国家法律与国际法以及各自民族特色的精神，所确立的原则与重点合作方向；有助于巩固、扩大并推动“良好邻邻、传统友谊、全面合作、长期稳定”的关系不断向前发展。（完）

越通社
#越老柬青年军官交流 #传统友谊 #军事外交 #团结合作 广义省
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