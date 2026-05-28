越南在不结盟运动会议上呼吁团结支持古巴

越通社河内——5月27日，不结盟运动在纽约联合国总部举行会议，听取古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚通报古巴在当前针对该国的围堵、封锁和单边强制措施不断加剧背景下的最新形势。



据越通社驻纽约记者报道，古巴外长在会上对各成员国给予古巴的声援与宝贵支持表示衷心感谢，并通报了围堵封锁措施对古巴造成的严重影响，特别是针对能源供应的强制措施以及对第三国实体的次级制裁。这些措施正给古巴经济社会发展和人民生活带来诸多困难，尤其在能源、粮食和医疗等关键领域，同时对针对古巴的武力威胁感到担忧。



越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在会上发言，对兄弟的古巴人民当前面临的挑战表示深切同情。他重申，越南反对任何针对古巴的单边强制措施，认为这些行为违背了国际法基本原则，包括主权平等、不干涉内政、贸易与航行自由，以及各国自主选择发展道路的权利。



越南反对任何针对古巴威胁使用武力或以武力相威胁的行为，认为对话与外交是解决分歧、避免局势升级、维护地区及国际和平与安全的唯一正确且可持续的途径。



杜雄越大使强调，与正面临压力、压制与不公的民族保持团结，始终是不结盟运动的核心价值。该运动正是基于独立、主权平等、不干涉与和平共处等原则而成立。他呼吁各成员国继续发扬团结精神，坚决发声反对对古巴的围堵与封锁，共同捍卫不结盟运动的根本原则。



值此机会，杜雄越大使重申了越南与古巴之间传统、互信、始终如一的友好团结关系，强调越南始终与古巴站在一起，承诺继续加强在粮食安全、农业发展和可再生能源等领域的合作与支持，为分担兄弟的古巴人民的困难作出积极贡献。（完）





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