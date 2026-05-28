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吸引国际投资资金流入越南创业生态系统建设

5月27日，全球领先的创新平台璞跃（Plug and Play Tech Center）、西贡资产管理投资基金公司（SAM）以及胡志明市经济大学（UEH）联合举办题为“从越南到硅谷：初创企业融入全球创新生态系统”的对话论坛，为正在共同参与越南创新生态系统建设的初创企业、高等院校、企业、投资基金及创新机构搭建交流平台。

论坛场景。图自越通社
论坛场景。图自越通社

越通社胡志明市——5月27日，全球领先的创新平台璞跃（Plug and Play Tech Center）、西贡资产管理投资基金公司（SAM）以及胡志明市经济大学（UEH）联合举办题为“从越南到硅谷：初创企业融入全球创新生态系统”的对话论坛，为正在共同参与越南创新生态系统建设的初创企业、高等院校、企业、投资基金及创新机构搭建交流平台。

多位投资者认为，越南正迈入以科技、创新、数字化转型和私营经济为驱动力的新增长阶段。随着科技初创企业的快速发展、数字人才资源的壮大以及企业创新需求的不断提升，各种创新合作模式正逐渐成为连接科研、技术、市场与投资资本的重要趋势。

胡志明市经济大学校长裴光雄指出，初创企业、高校、企业、投资基金以及创新机构之间的携手合作，将帮助越南不仅获得参与创新型经济的机会，还能够为塑造全球经济格局作出切实贡献。

值得一提的是，凭借胡志明市经济大学的科研、培训及创新能力以及璞跃与西贡资产管理投资基金公司的投资、企业及开放式创新网络的协同效应，人们有理由期待越南企业、技术和人才资源能够具备国际市场竞争力。

与此同时，璞跃全球创始人（Jojo Flores）表示，目前璞跃正致力于打造全球领先的创新平台，让创新变得更加开放，让世界各地的人都能够更容易接触和参与创新。璞跃支持高校科研成果商业化，将其转换成为具有市场价值的解决方案。同时，璞跃还在越南高校及创新中心开展多项初创企业扶持计划等。

事实上，投资者对越南市场的关注度正在快速上升，这体现在越南初创企业对亚太地区（APAC）投资资金所占比重已由6%提升至12%。与此同时，凭借高素质技术人才资源以及持续增长的投资资本流入，越南正成为当前乃至未来人工智能（AI）投资与发展的极具吸引力市场。（完）

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