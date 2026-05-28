河内启动超15亿美元地铁2A线延长段项目

越通社河内——河内城市铁路管理委员会表示，将于2026年6月18日至19日举行市场征求意见活动，听取国内外企业及咨询机构的意见，为后续正式招标作准备。该项目为地铁2A线延长段，初步总投资估算超过15亿美元。活动由亚洲基础设施投资银行协办，项目资金预计来自亚投行贷款及越南政府配套资金。





地铁2A线延长段是首都城市铁路系统总体规划第一阶段的重要组成部分，连接市中心与西南门户春梅卫星城。线路设计全长约20公里，全程高架，沿6号国道走廊布设，共设12座高架车站和1座占地8.3公顷的车辆段，位于春梅站附近。

技术参数方面，采用1435毫米标准轨距，设计最高时速80至100公里，轴重14吨，采用750伏直流第三轨供电。运行系统采用基于通信的列车控制系统，集成自动列车保护及计算机联锁功能。强制性要求须确保与现有吉灵—河东地铁2A线在运营和技术上的全面兼容。



项目可行性研究报告和总体技术设计已于2026年2月启动，预计于2026年10月完成。项目投运后预计将直接服务沿线约50万居民，有效缓解6号国道及梅岭桥区域的交通拥堵瓶颈，促进城市发展，提升沿线站点周边土地价值，引导民众向大容量公共交通转移。



河内城市铁路管理委员会正研究采用总承包模式，涵盖土建工程、铁路系统及采购13列新造4节编组列车。同时，将遴选项目管理咨询单位进行全面协调。



根据初步安排，总承包标段计划于2026年第四季度发布资格预审邀请，2027年第一季度进行资格预审，预计2027年第四季度授标；项目管理咨询标段计划于2026年第四季度发布意向邀请，预计2027年第三季度授标。



此外，河内城市铁路管理委员会正考虑提前选定负责征地拆迁、管线迁改、车辆段地基处理及预制梁场建设的分包单位，以便为总承包商及时移交施工场地。



在6月中旬的市场征求意见活动上，除介绍亚投行—越南投资方向及招标政策外，河内城市铁路管理委员会还将组织与企业的深入咨询会，听取反馈意见，完善项目投资结构，确保方案最优。（完）

