经济

E10汽油自6月1日起覆盖全国：绿色转型举措及其透明度要求

根据工贸部路线安排，自2026年6月1日起，E10生物汽油将在越南全国范围内正式分销。这是越南绿色能源转型战略的重要一步，旨在减少温室气体排放，落实2050年实现净零排放的承诺。

E10汽油自6月1日起覆盖全国：绿色转型举措及其透明度要求

越通社河内——根据工贸部路线安排，自2026年6月1日起，E10生物汽油将在越南全国范围内正式分销。这是越南绿色能源转型战略的重要一步，旨在减少温室气体排放，落实2050年实现净零排放的承诺。

根据第50/2025/TT-BCT号通知，全国市场上流通的所有无铅汽油必须按10%的比例与乙醇混合，用于汽油发动机。与此同时，E5RON92生物汽油将同步继续供应至2030年底。

经济与环境专家评估认为，推广E10汽油对可持续发展目标具有多重价值：

E10汽油中的乙醇含量有助于燃料更充分燃烧，显著减少一氧化碳、碳氢化合物及细颗粒物排放，尤其在河内和胡志明市等大城市。

经济专家吴智龙博士表示，提高乙醇混合比例有助于越南减少对进口矿物汽油的依赖，同时推动国内生物乙醇生产业发展。

业界期待此举将为越南继续采用E15或E20等更高比例乙醇汽油创造条件。

为做好全面转换准备，各职能机构和企业已同步部署基础设施和技术解决方案：

工贸部确认，目前越南约90%的汽油发动机车辆无需改造即可完全兼容E10汽油。该模式已在美国、日本、韩国、泰国和巴西等60多个国家成功实施。

为鼓励民众转换，工贸部正提议调整环保税和消费税，使E10汽油价格相比传统矿物汽油更具竞争力和吸引力。

对于部分老旧车辆或燃油系统已老化的车型，专家提醒车主定期检查，避免积垢溶出或影响橡胶密封件。

在推动消费的同时，信息透明和质量监管被置于首位，以增强市场信心。各大成品油批发企业已确认完成储油罐和加油机系统改造，为6月1日做好准备。

与此同时，市场监管部门将联合标准计量质量机构和公安经济侦查力量，对零售网点开展全面检查。监管重点将聚焦混合比例流程、明码标价、供应来源，并严厉打击囤积居奇、借政策转换之机谋取不当利益等行为，切实保障消费者权益。（完）

河静省成山坊一家加油站的加油设备正在为车辆加油。图自越通社

多家车企确认其车型兼容E10汽油 为全国推广做好准备

在生物汽油E10将于2026年6月1日起在越南全国正式推广使用前，本田、丰田、现代、福特和梅赛德斯-奔驰等多家大型汽车与摩托车制造商确认，目前在越南市场流通的大多数现代车型，在正确保养的情况下均可安全使用E10燃料。

越通社
#E10汽油 #生物汽油 #越南工贸部 #绿色能源转型 #净零排放 #生物乙醇 #越南能源 #环保燃料 #E5RON92 #温室气体减排 #河内空气污染 #胡志明市 #可持续发展 #越南环保政策 #清洁能源 #越南交通 #汽油市场 #能源安全 #绿色经济 #越通社
关注 VietnamPlus

绿色转型

相关新闻

河静省成山坊一家加油站的加油设备正在为车辆加油。图自越通社

多家车企确认其车型兼容E10汽油 为全国推广做好准备

在生物汽油E10将于2026年6月1日起在越南全国正式推广使用前，本田、丰田、现代、福特和梅赛德斯-奔驰等多家大型汽车与摩托车制造商确认，目前在越南市场流通的大多数现代车型，在正确保养的情况下均可安全使用E10燃料。

附图。图自越通社

BSR加快E10汽油供应 每月达10万立方米

越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）旗下越南炼油与石化总公司（BSR）表示，2026年5月及未来数月，该公司将每月生产并供应8万至10万立方米E10RON95生物汽油，以满足市场对E10汽油的需求。

资料图。图自越通社

E10汽油可兼容目前市场上90%以上的车辆

越南工贸部正在就政府决议草案征求意见，旨在解决相关困难并加快推广使用E10乙醇汽油。起草机构表示，这种燃料可兼容目前市场上90%以上的车辆，无需对发动机进行改造，并且能够显著减少污染物排放。

更多

越南代表介绍将于2026年9月3日至5日在胡志明市举行的2026年国际商品供应链对接系列活动。图自越通社

越南与印度致力于在渔业合作领域中实现“共赢”

越南水产加工与出口协会（VASEP）副秘书长苏氏祥兰表示，2026年，越南渔业继续保持积极复苏势头，今年前4月出口额超36亿美元。目前，越南在深加工能力、高附加值产品、广泛的自由贸易协定（FTA）网络以及灵活适应能力方面拥有巨大优势，为越南在全球供应链中继续保持作为信誉良好的水产品加工与出口中心地位奠定重要基础。

吉灵—河东城市铁路（河内）自2021年11月6日起投入运营，是全国首条城市铁路线。图 自越通社

河内启动超15亿美元地铁2A线延长段项目

河内城市铁路管理委员会表示，将于2026年6月18日至19日举行市场征求意见活动，听取国内外企业及咨询机构的意见，为后续正式招标作准备。该项目为地铁2A线延长段，初步总投资估算超过15亿美元。活动由亚洲基础设施投资银行协办，项目资金预计来自亚投行贷款及越南政府配套资金。

越南驻澳大利亚大使范雄心与SunRice集团主席约翰·布拉德福德及传播总监安东尼·麦克法兰合影留念。图自越通社

澳大利亚最大大米分销商扩大对越投资

5月27日，越南驻澳大利亚大使范雄心与SunRice集团主席约翰·布拉德福德（John Bradford）及传播总监安东尼·麦克法兰（Anthony McFarlane）举行工作会谈。SunRice是澳大利亚最大的大米生产和分销集团。

西贡河畔胡志明市中心区域的金融大厦。图自越通社

越南国际金融中心：连接国际投资资本与越南经济的“门户”

越南国际金融中心于2025年12月21日正式成立。这被视为国家经济金融发展战略中的重要里程碑，充分彰显越南深度融入全球经济的决心。随后，岘港国际金融中心（VIFC-DN）和胡志明市国际金融中心（VIFC-HCMC）也分别于2026年1月9日和2026年2月11日正式亮相。

国际消费者对越南商品印象深刻。图自越通社

越南产品亮相2026年澳大利亚国际食品服务展

越通社驻澳大利亚记者报道，超过1万名食品与酒店行业企业代表、供应商及专家齐聚悉尼，参加于5月25日至27日在悉尼国际会议中心（ICC）举行的2026年澳大利亚悉尼国际食品服务展览会（Foodservice Australia 2026）。

安江省周富乡ANTESCO公司用于出口的冷冻芒果产品加工生产线。图自越通社

越南农产品出口：通过数字化与科技创新打破技术壁垒

当前，进口市场对技术标准、溯源要求及可持续发展门槛不断提高，越南农产品因此进入关键的转型阶段。与此同时，传统劳动力成本与产量优势正逐渐缩小，科技应用、数据透明度以及绿色标准日益成为提升出口竞争力的重要支撑。

附图。图自越通社

广宁省拟在芒街投建两座跨境大桥

广宁省正规划建设两座跨境大桥，包括位于芒街一号坊的北仑三桥（Cầu Bắc Luân III）以及位于芒街三坊的Km3+4口岸大桥。此举旨在构建互联互通的交通基础设施体系，推动越中边境经贸发展。

越南企业代表在论坛上发表讲话。图自越通社

越南与老挝促进贸易与运输对接

陈青海认为，在全球贸易正朝着数字化、绿色化以及增强供应链韧性方向转变的背景下，越老物流合作需要继续朝着更加现代、同步和可持续的方向得到推进。双方需在发展物流基础设施与多式联运，促进物流、海关和口岸管理领域的数字化转型，提高物流企业的能力，为两国企业的投资、进出口活动和对接营造更加便利的环境等方面加强配合。

政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

政府总理黎明兴：永隆省须强力革新增长模式 打造发展突破口

为实现两位数增长，政府总理要求永隆省同步、高效地落实越共十四大决议和越共中央委员会、政治局、书记处、国会、政府的各项决议和结论；主动审查省级规划内容，完成规划体系内各项规划的编制与调整工作，解决基础设施项目面临的障碍等。

越南与泰国企业在2026年泰国商品周期间对接沟通。图自越通社

越泰关系：开启经贸发展新篇章

越南驻泰国商务参赞黎福表示，双边经贸关系已取得强劲发展，成为全面战略伙伴关系框架中的重要支柱。泰国目前是越南在东盟的最大贸易伙伴，在越南各贸易伙伴中排名第6，并且是在越南领先的外国投资者之一。

泰国企业代表了解越南的投资环境。图自越通社

越南——极具吸引力的投资热土

据越南财政部外国投资局最新统计数据显示，截至今年4月底，泰国在越有效投资项目累计达805个，注册资本总额超过154亿美元。凭借这一成果，泰国已成为越南第八大外资来源国，同时在对越投资的东盟国家中位列第二。泰国企业在越的主要投资领域覆盖加工制造、风力发电、石油化工、房地产以及批发零售等。

越南政府总理黎明兴在会议上发表讲话。图自越通社

越南政府总理黎明兴：河内必须率先发展保障性租赁住房

黎明兴表示，首都河内是国家政治、行政中心，是全国城镇化速度最快的城市之一。选择河内作为讨论并商定保障性租赁住房发展规划的试点城市，旨在积累经验，快速全面地完善相关政策机制，并为其他主要城市和重点经济区域复制推广提供基础。

国际游客在富国岛美丽海滩游玩。图自越通社

2027年APEC会议：富国岛期待成为“绿色岛屿”

2027年亚太经合组织领导人会议（APEC 2027）将成为一个历史性“助推器”，助力富国特区（安江省）实现全面绿色转型，成为符合国际标准的绿色岛屿城市典范，拥有优质的环境和绿色基础设施。