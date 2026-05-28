E10汽油自6月1日起覆盖全国：绿色转型举措及其透明度要求

越通社河内——根据工贸部路线安排，自2026年6月1日起，E10生物汽油将在越南全国范围内正式分销。这是越南绿色能源转型战略的重要一步，旨在减少温室气体排放，落实2050年实现净零排放的承诺。



根据第50/2025/TT-BCT号通知，全国市场上流通的所有无铅汽油必须按10%的比例与乙醇混合，用于汽油发动机。与此同时，E5RON92生物汽油将同步继续供应至2030年底。



经济与环境专家评估认为，推广E10汽油对可持续发展目标具有多重价值：



E10汽油中的乙醇含量有助于燃料更充分燃烧，显著减少一氧化碳、碳氢化合物及细颗粒物排放，尤其在河内和胡志明市等大城市。



经济专家吴智龙博士表示，提高乙醇混合比例有助于越南减少对进口矿物汽油的依赖，同时推动国内生物乙醇生产业发展。



业界期待此举将为越南继续采用E15或E20等更高比例乙醇汽油创造条件。



为做好全面转换准备，各职能机构和企业已同步部署基础设施和技术解决方案：



工贸部确认，目前越南约90%的汽油发动机车辆无需改造即可完全兼容E10汽油。该模式已在美国、日本、韩国、泰国和巴西等60多个国家成功实施。



为鼓励民众转换，工贸部正提议调整环保税和消费税，使E10汽油价格相比传统矿物汽油更具竞争力和吸引力。



对于部分老旧车辆或燃油系统已老化的车型，专家提醒车主定期检查，避免积垢溶出或影响橡胶密封件。



在推动消费的同时，信息透明和质量监管被置于首位，以增强市场信心。各大成品油批发企业已确认完成储油罐和加油机系统改造，为6月1日做好准备。



与此同时，市场监管部门将联合标准计量质量机构和公安经济侦查力量，对零售网点开展全面检查。监管重点将聚焦混合比例流程、明码标价、供应来源，并严厉打击囤积居奇、借政策转换之机谋取不当利益等行为，切实保障消费者权益。（完）



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