越南旅游在“绿色化”征程上

越通社河内——从过去绿色旅游只是一种趋势，那么如今其已成为各地方、企业生存和提高竞争力的必然要求。越南旅游“绿色化”征程正日益强劲、实质地推进。



据世界知名在线旅游预定平台Agoda（雅高达）2026年的调查结果显示，77%的亚洲游客在旅行时关心可持续发展因素。特别是，越南在负责任旅游趋势中领先，81%的游客认为可持续发展是重要标准。这表明“绿色因素”正决定着目的地的吸引力。



许多企业已主动将可持续发展融入产品。在2026年河内国际旅游展上，Vietravel推出了整合环境、社会和治理（ESG）标准的“新一代”产品系列，包括“槟椥 - 净零护照”、“与湄公河一起绿色生活”等旅游线路。Vietluxtour推出了“绿色旅游与ESG实践”生态系统，包括在昆岛海龟保护的旅游线路、在河江的负责任旅游。

海防吉婆岛。图自越通社

Vietluxtour总经理陈世勇强调，绿色旅游是行业的新标准。在绿色转型中先行一步的企业将掌握长期竞争优势。



《到2030年越南旅游发展战略》强调在绿色增长基础上的可持续发展。尽管如此，许多企业对实施路线图仍感到困惑。



面对这一现实，越南旅游协会已参照全球公认的全球可持续旅游理事会(GSTC)、Travelife、Green Key等认证，制定了绿色旅游标准（VITA Green）。到2026年5月，全国已有70多家单位获得VITA Green认证。



获得VITA Green绿色旅游授牌的宁平传奇酒店总经理宋英弟表示：“重要的是选择适合的路线图，从减少一次性塑料制品、限制打印、使用节能灯、增加酒店空间绿色植物等小行动开始。微小的坚持，终会汇成巨大的改变。”



旅游绿色化完全可以从简单但持久的行动开始，关键在于企业决心将绿色转型投资视为对竞争力和长期发展的投资。（完）