越南与印度致力于在渔业合作领域中实现“共赢”

越通社河内——5月27日，越南驻印度商务处与两国贸易促进机构、行业协会和企业联合举行了题为“2026年越南-印度水产品贸易及供需对接论坛”的在线研讨会，旨在促进越南与印度在贸易、投资和水产品供应链对接的合作。



越通社驻新德里记者报道，越南驻印度商务参赞裴忠上在研讨会上致开幕词时表示，越南与印度关系持续取得积极发展。两国关系已提升为增强型全面战略伙伴关系，为双边经济、贸易和投资合作注入了新动力。双方再一次强调了到2030年将双边贸易额提升至250亿美元的目标，其中，水产品被评估为最具合作潜力的领域之一。



他认为，双边关系的提升将为越南和印度企业在全球水产品供应链中创造更多合作机遇。

越南驻印度商务参赞裴忠上发表讲话。图自越通社

越南水产加工与出口协会（VASEP）副秘书长苏氏祥兰表示，2026年，越南渔业继续保持积极复苏势头，今年前4月出口额超36亿美元。目前，越南在深加工能力、高附加值产品、广泛的自由贸易协定（FTA）网络以及灵活适应能力方面拥有巨大优势，为越南在全球供应链中继续保持作为信誉良好的水产品加工与出口中心地位奠定重要基础。



她建议双方扩大原料供应、出口加工、原产地可追溯、抗生素控制、可持续认证以及渔业数字化转型等领域的合作，并通过越南渔业展（Vietfish）和印度的Seafood Expo Bharat等专业展会，进一步加强企业间的对接，促进两国企业间投资与贸易合作和技术转让。



与此同时，印度水产品出口发展局（MPEDA）代表阿尼尔·库马尔（Anil Kumar）表示，两国企业应朝着联合投资与共同加工的模式发展，以此向国际市场出口。



越南与印度需要走向“共赢”合作模式。据他介绍，越南目前是印度第四大水产品出口市场，去年增长率近70%。 印度水产品出口商协会（SEAI）首席执行官拉加万

在研讨会上，各方还介绍了即将在两国举办的多项大型贸易促进活动，以进一步加强两国企业间的对接。



研讨会结束时，裴忠上重申，越南驻印度商务处将继续发挥桥梁作用，支持两国企业促进合作对接，促进投资与技术转让，扩大在渔业、食品加工、冷链物流以及数字化转型等领域的合作。他强调，越南和印度在水产品供应链中具有高度的互补性，并坚信即将举行的各场论坛、展会和专业展览会将为今后双边贸易与投资合作注入更大动力。（完）