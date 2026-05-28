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蜿蜒的梯田环绕着山腰，在丛林中绘出一幅水墨画卷。图自越通社
灌水前，人们在梯田里耕作松土。图自越通社
各民族同胞的房屋错落在梯田之间，构成了丛林深处一幅宁静的田园画卷。图自越通社
水从山涧流下注入梯田，在午后的阳光下闪闪发光。图自越通社
人们抓紧时间耕作，为新一季做准备。图自越通社
层层梯田宛如一面面巨大的镜子。图自越通社
灌水季是莱州一年中最美的季节之一。图自越通社
水注入梯田，注满层层梯田，宛如一面面巨大的镜子，倒映着雄奇的云影天光。图自越通社
嫩绿的秧苗与澄澈的水色交织，绘出一幅宁静的田园画卷。图自越通社
流水使层层梯田波光粼粼，与嫩绿的秧苗交织，在丛林深处构成一幅宁静的画卷。图自越通社
大雨带来了充足的水量，注满层层梯田，宛如一面面巨大的镜子，倒映着雄奇的云影天光。图自越通社
灌水季是莱州一年中最美的季节之一。图自越通社
人们在已经蓄满水的梯田上插秧。图自越通社
莱州：欣赏灌水季梯田之美
莱州正进入雨季，溪涧之水倾泻而下，注满层层梯田，使其宛如一面面巨大的镜子。此时，各民族的同胞们纷纷兴高采烈地奔赴田间，开始新一季的耕作。
2026年05月28日星期四 08:00
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