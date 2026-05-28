越南扩大山区与少数民族地区经济社会发展资源投入

越通社老街省——5月25日下午，老街省第十七届人民议会（2026－2031年任期）召开第二次会议（专题会议），审议职权范围内若干工作事项。



老街省人民议会在会上审议通过了对省经济社会发展具有重大意义的10项决议，涉及2021—2025年阶段和2025年山区与少数民族地区经济社会发展国家目标计划投资资金具体分配，2026年公共投资计划详细分配，将部分公共投资项目资金安排期限延长至2026年底，将2025年资金计划的实施和拨付期限延长至2026年等内容。



参会代表表决通过各项重要决议。图自越通社

老街省人民议会批准了关于支持新农村交通道路建设项目管理费及投资咨询费的主张，并将2026年省财政预算内的公共投资计划上调逾109亿越盾。



老街省委常务副书记、省人民议会主席黄江指示，会议结束后，省人民委员会立即指导各厅局、行业及地方政府认真落实省人民议会刚刚通过的各项决议；明确责任分工、时间进度及工作成果，确保决议真正落地见效，保障公开透明、权限合法、符合法律规定，并及时发现并解决各项决议实施过程中遇到的困难与问题等。（完）

