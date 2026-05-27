柬方向安江省移交137名越南公民

越通社河内—— 5月27日中午，安江省边防部队永昌国际口岸边防哨所联合相关职能部门，在永昌国际口岸接收了由柬方移交的137名越南公民。
这些公民的常住户籍主要分布在越南北部、中部、西原地区和西南部各省，他们在不同时期通过不同口岸前往柬埔寨。经初步核查，上述人员在柬务工期间因违反出入境、劳动及居留相关规定，被柬埔寨内政部移民总局依法遣返回国。
接收后，职能部门立即组织医疗申报、健康检查，并完成初步法律手续。随后，137名公民被移交至安江省公安厅出入境管理处，由其依法继续核查并处理后续事宜。
在开展人员筛查、情况核查及对外协调过程中，安江省边防部队发现并抓获通缉犯吴文大（1995年出生，清化省人）。该人员因涉嫌“非法拘禁他人”和“扰乱公共秩序”，被清化省公安厅调查警察机关依法发布通缉令。
目前，安江省边防部队正在完成相关手续，将吴文大移交给清化省公安厅依法处理。（完）
越南与柬埔寨在历史文化基础上加强合作
在于5月25日至30日在柬埔寨举行的“越柬文化周”系列活动框架下，由越南文化体育与旅游部副部长郑氏水率领的工作代表对柬埔寨王国进行了工作访问，旨在在发挥两国历史和文化对接基础之上，加强相关领域的合作。