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柬方向安江省移交137名越南公民

5月27日中午，安江省边防部队永昌国际口岸边防哨所联合相关职能部门，在永昌国际口岸接收了由柬方移交的137名越南公民。

柬方向安江省移交137名越南公民。图自越通社
柬方向安江省移交137名越南公民。图自越通社

越通社河内—— 5月27日中午，安江省边防部队永昌国际口岸边防哨所联合相关职能部门，在永昌国际口岸接收了由柬方移交的137名越南公民。

这些公民的常住户籍主要分布在越南北部、中部、西原地区和西南部各省，他们在不同时期通过不同口岸前往柬埔寨。经初步核查，上述人员在柬务工期间因违反出入境、劳动及居留相关规定，被柬埔寨内政部移民总局依法遣返回国。

接收后，职能部门立即组织医疗申报、健康检查，并完成初步法律手续。随后，137名公民被移交至安江省公安厅出入境管理处，由其依法继续核查并处理后续事宜。

在开展人员筛查、情况核查及对外协调过程中，安江省边防部队发现并抓获通缉犯吴文大（1995年出生，清化省人）。该人员因涉嫌“非法拘禁他人”和“扰乱公共秩序”，被清化省公安厅调查警察机关依法发布通缉令。

目前，安江省边防部队正在完成相关手续，将吴文大移交给清化省公安厅依法处理。（完）

越通社
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