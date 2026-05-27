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胡志明主席诞辰136周年：造访胡伯伯曾打工的欧尼帕克豪斯酒店

杜雄越与欧尼帕克豪斯酒店管理层代表交流时强调，欧尼帕克豪斯酒店不仅是与胡志明主席一生紧密相连的历史见证地，而且是越南与美国民间交流和特殊历史纽带的生动象征。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使一行参观欧尼帕克豪斯酒店并了解有关胡志明主席的资料。图自越通社
越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使一行参观欧尼帕克豪斯酒店并了解有关胡志明主席的资料。图自越通社

越通社河内——值此胡志明主席诞辰136周年之际，越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使于5月25日率团造访了位于美国马萨诸塞州波士顿市的欧尼帕克豪斯酒店。在出国寻找救国之路行程中，胡志明主席于1912年至1913年间曾在此打工。

越通社驻纽约记者报道，在庄严的氛围中，越南代表团共同回顾了胡志明主席生平和事业的重要里程碑，特别是他老人家在波士顿和纽约生活与工作的那段时光。正是在这一阶段，爱国青年阮必成亲眼观察了美国的政治与社会生活，了解了民主思想、反种族歧视斗争运动以及人类的进步价值，从而关于越南民族解放道路的重要思想和方向逐渐形成。

欧尼帕克豪斯酒店管理者向越南代表团介绍了胡志明主席在波士顿生活和工作期间的相关资料和实物。

杜雄越与欧尼帕克豪斯酒店管理层代表交流时强调，欧尼帕克豪斯酒店不仅是与胡志明主席一生紧密相连的历史见证地，而且是越南与美国民间交流和特殊历史纽带的生动象征。他认为，在美国保存、介绍并传播关于胡志明主席的故事具有重要意义，有助于让国际友人更加深入地了解胡志明主席的寻找救国之路的历程，以及越南民族的历史和对独立与和平的渴望。

欧尼帕克豪斯酒店于1855年落成。胡志明主席是曾在这家酒店打工的最著名的人物之一。（完）

越通社
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