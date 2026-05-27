越南卫生部原部长阮氏金进被判处6年监禁

越通社河内——经过一周庭审和合议，河内市人民法院于5月27日下午对发生在越南卫生部及相关单位案件中的10名被告作出一审判决，涉案罪名包括“违反国家资产管理和使用规定，造成损失浪费”“受贿”以及“诈骗侵占财产”。



根据审判委员会裁决，越南卫生部原部长阮氏金进因“违反国家资产管理和使用规定，造成损失浪费”罪，被判处6年监禁。



两名被告被判处最高刑罚。其中，重点医疗项目管理委员会原主任阮战胜因“违反国家资产管理和使用规定，造成损失浪费”罪被判13年监禁，因“受贿”罪被判20年监禁，数罪并罚30年监禁；医疗建设项目专业管理委员会原主任阮友俊因相同罪名被合并判处25年监禁。



此外，南红河有限责任公司总经理黎清添因“诈骗侵占财产”罪被判处10年监禁。多名原卫生部和建设部干部被判处3年至7年不等的有期徒刑。



根据一审判决书，在白梅医院二号院区和越德医院二号院区项目实施过程中，卫生部、重点医疗项目管理委员会及相关单位的多名人员在项目编制、审批和实施环节存在违法违规行为，导致两个项目自2021年1月至2024年12月长期停滞。



审判委员会认定，上述违法行为给国家财政造成特别巨大的损失和浪费，总金额超过8030亿越盾。



据指控，原卫生部长阮氏金进及其同案人员作出多项违规决定，包括无必要聘请外国咨询机构、在项目停工期间继续拨款，以及违规为企业提供支持等。法院认为，尽管阮氏金进并未直接造成浪费后果，但其在招标方案、项目和设计方案审批过程中存在违规行为，为下属后续实施违法行为创造了条件。



对于阮战胜，审判委员会认定其在本案中起主要作用。在担任重点医疗项目管理委员会主任期间，其在项目指导、参谋和实施过程中存在多项违法行为，导致两项工程长期停滞并造成巨大浪费。此外，其还被认定通过约定收取税前结算金额5%的方式，从承包商处收受贿赂超过510亿越盾。



阮战胜退休后，阮友俊继续负责项目管理委员会，并在本案中被认定收受贿赂超过77亿越盾。在诈骗行为方面，黎清添被认定以“能够干预中央检查委员会对两个项目的检查工作”为名，骗取200万美元。



审判委员会指出，各被告行为性质特别严重，给国家财政造成重大损失，损害了国家管理机关的声誉，并在社会上造成恶劣影响。因此，必须依法严惩，以起到震慑和预防作用，彰显打击腐败、经济犯罪和浪费行为的坚定决心。（完）

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