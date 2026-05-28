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越南促进落实《残疾人权利公约》及相关建议计划

越南政府副总理范氏清茶近日签发第916/QĐ-TTg号决定，批准有关进一步有效落实《残疾人权利公约》（CRPD）及残疾人权利委员会相关建议的计划。

许多残疾人自强不息、融入社区，成为生活中的榜样，在社会各个领域得到认可和赞誉。图自越通社
许多残疾人自强不息、融入社区，成为生活中的榜样，在社会各个领域得到认可和赞誉。图自越通社

越通社河内 ——越南政府副总理范氏清茶近日签发第916/QĐ-TTg号决定，批准有关进一步有效落实《残疾人权利公约》（CRPD）及残疾人权利委员会相关建议的计划。

该计划的目标是继续有效落实2013年宪法规定、相关法律规定以及有关落实《残疾人权利公约》计划的内容。从而有力保障残疾人的权利，提高残疾人在各领域的受益水平。

提高对《残疾人权利公约》和相关建议的认识、作用和责任，明确各部委、机关、地方的任务，并加强各机关在执行过程中的协调效率，加强残疾人援助领域的国际合作。

该计划的任务是继续将《残疾人权利公约》和残疾人权利委员会相关建议制度化并完善相关法律法规，提高执行残疾人法律和残疾人权利委员会相关建议的效率，加强对《残疾人权利公约》和越南法律关于残疾人权利的宣传、普及和教育工作。

根据该计划，相关部门认真核查残疾人法律规范文件，找出重叠、缺乏具体指导、难以在基层实施的法律法规，以便建议主管部门进行适当修改、补充。

与此同时，关注制定评估各行业、各级中央和地方执行残疾人工作任务成果的流程和标准；明确机关、组织、个人在执行残疾人政策方面的权限和责任；提高从事残疾人工作的干部、公职人员的能力水平；保障执行残疾人政策的资源等。（完）

越通社
#残疾人权利公约 #残疾人权利 #CRPD #残疾人
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