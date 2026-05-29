7700多名农民接受气候风险财务管理培训

越通社河内——5月28日下午，由越南农业与环境部合作经济与农村发展局与德国国际合作机构（GIZ）联合举办的“越南农业气候风险融资倡议”（AgriCRF-VN项目）总结会议在芹苴市举行。



据德国国际合作机构（GIZ）驻越南代表黄媚兰介绍，随着AgriCRF-VN项目的收官，已有超过7700名农民接受了气候风险财务管理培训，其中女性农民约占32%，这一数字远超最初设定的4000人目标。



在农业保险方面，黄媚兰介绍，AgriCRF-VN项目已在安江省、同塔省和芹苴市成功试点推广了由ABIC、MIC、MSIG和PVI等4家保险公司提供的农业保险产品，累计承保水稻面积近1540公顷。



在绿色信贷领域，AgriCRF-VN项目与情义微型金融机构（TYM）合作，开发专门针对采用可持续生产模式（如有机种植、利用太阳能或开展废物处理养殖）的农民的优惠贷款产品。



除了直接触达农民外，该项目还制作了一套服务于政策制定的文献资料，其中包括对农业保险试点计划的评估、基于泰国、印尼、日本、中国和菲律宾经验的国际比较分析，并提出了2026-2030年阶段农业保险政策发展路线图的建议。



越南合作经济与农村发展局局长黎德盛评估称，尽管AgriCRF-VN项目的实施时间不长且面临诸多客观困难，但项目发挥了实质性效果，创造了远超投资规模的价值。



黎德盛表示，当一个农户在遭受自然灾害后收到保险赔付款时，这不仅是一笔财政支持，更是让他们能够继续从事生产、坚守田园的信心保障。



南直县南强乡稻田中的收割机。图自越通社

AgriCRF-VN项目最大的产出成果是实现了农民转变思维方式。如果说过去许多地方主要还寄希望于灾后援助，那么现在乡亲们已经更加主动并更清楚地认识到保险和风险融资的作用，实现了从“单个生产户的风险管理”向“整个农产品价值链的风险管理”的理念转变。



未来一段时间，合作经济与农村发展局将继续研究并总结实践经验，以提高项目成果的应用能力，从而进一步完善农业保险政策、绿色信贷、价值链风险管理以及原材料产区的发展。



德国国际合作机构驻越南农业与气候部门主管索尼娅·埃舍（Sonja Esche）认为，提高农民抵御气候风险的韧性能力已变得日益紧迫。获取气候风险金融产品将帮助农民在投资可持续农业生产时更加充满信心。



AgriCRF-VN项目由德国联邦经济合作与发展部（BMZ）通过GIZ提供资助，并与越南合作经济与农村发展局联合开展。（完）