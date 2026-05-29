经济

7700多名农民接受气候风险财务管理培训

5月28日下午，由越南农业与环境部合作经济与农村发展局与德国国际合作机构（GIZ）联合举办的“越南农业气候风险融资倡议”（AgriCRF-VN项目）总结会议在芹苴市举行。

农民为椰子园培土施肥以保持土壤水分，从而应对旱情与盐碱化。图自越通社
农民为椰子园培土施肥以保持土壤水分，从而应对旱情与盐碱化。图自越通社

越通社河内——5月28日下午，由越南农业与环境部合作经济与农村发展局与德国国际合作机构（GIZ）联合举办的“越南农业气候风险融资倡议”（AgriCRF-VN项目）总结会议在芹苴市举行。

据德国国际合作机构（GIZ）驻越南代表黄媚兰介绍，随着AgriCRF-VN项目的收官，已有超过7700名农民接受了气候风险财务管理培训，其中女性农民约占32%，这一数字远超最初设定的4000人目标。

在农业保险方面，黄媚兰介绍，AgriCRF-VN项目已在安江省、同塔省和芹苴市成功试点推广了由ABIC、MIC、MSIG和PVI等4家保险公司提供的农业保险产品，累计承保水稻面积近1540公顷。

在绿色信贷领域，AgriCRF-VN项目与情义微型金融机构（TYM）合作，开发专门针对采用可持续生产模式（如有机种植、利用太阳能或开展废物处理养殖）的农民的优惠贷款产品。

除了直接触达农民外，该项目还制作了一套服务于政策制定的文献资料，其中包括对农业保险试点计划的评估、基于泰国、印尼、日本、中国和菲律宾经验的国际比较分析，并提出了2026-2030年阶段农业保险政策发展路线图的建议。

越南合作经济与农村发展局局长黎德盛评估称，尽管AgriCRF-VN项目的实施时间不长且面临诸多客观困难，但项目发挥了实质性效果，创造了远超投资规模的价值。

黎德盛表示，当一个农户在遭受自然灾害后收到保险赔付款时，这不仅是一笔财政支持，更是让他们能够继续从事生产、坚守田园的信心保障。

vnanet-potal-nong-dan-nam-dinh-duoc-mua-lua-xuan-8088072.jpg
南直县南强乡稻田中的收割机。图自越通社

AgriCRF-VN项目最大的产出成果是实现了农民转变思维方式。如果说过去许多地方主要还寄希望于灾后援助，那么现在乡亲们已经更加主动并更清楚地认识到保险和风险融资的作用，实现了从“单个生产户的风险管理”向“整个农产品价值链的风险管理”的理念转变。

未来一段时间，合作经济与农村发展局将继续研究并总结实践经验，以提高项目成果的应用能力，从而进一步完善农业保险政策、绿色信贷、价值链风险管理以及原材料产区的发展。

德国国际合作机构驻越南农业与气候部门主管索尼娅·埃舍（Sonja Esche）认为，提高农民抵御气候风险的韧性能力已变得日益紧迫。获取气候风险金融产品将帮助农民在投资可持续农业生产时更加充满信心。

AgriCRF-VN项目由德国联邦经济合作与发展部（BMZ）通过GIZ提供资助，并与越南合作经济与农村发展局联合开展。（完）

越通社
#AgriCRF-VN项目 #农业气候风险融资 #德国国际合作机构 #农业保险 #绿色信贷
关注 VietnamPlus

相关新闻

钳嘴鹳飞临嘉莱稻田，当地加强保护行动。图自越通社

钳嘴鹳飞临嘉莱稻田，当地加强保护行动

近日，嘉莱省亚巴县亚伦乡居民反映，在该乡田野区域出现了一群钳嘴鹳（学名：Anastomus oscitans，英语：Asian openbill，又称亚洲钳嘴鹳或亚洲开嘴鹳）。该物种已被列入《越南红皮书》，属于珍稀野生动物。

更多

在宁平省福山工业区，韩国独资企业MCNEX VINA有限责任公司的工厂内，出口摄像头模组及电子元件生产线正在运行。图自 越通社

吸引FDI：从“铺红毯”转向“并肩同行”

当经济迈入以高质量、可持续增长为目标的新发展阶段，吸引外国直接投资已不再是单纯的“招商引资”，而是对投资质量、溢出效应及培育经济内生能力提出了更高要求。

越南驻珀斯总领事范海英在越南驻珀斯总领事馆驻地会见西澳大利亚州-越南商业理事会（WAVBC）主席大卫·摩根。图自越通社

推动越澳地方合作走深走实

5月28日，越南驻珀斯总领事范海英在越南驻珀斯总领事馆驻地会见西澳大利亚州-越南商业理事会（WAVBC）主席大卫·摩根（David Morgan），讨论深化越南与西澳大利亚州在贸易、投资、科学技术、旅游和民间交流等重点领域合作关系的措施。

2026年2月6日，越新工业园区与城市发展股份公司举行海龙工业园（VSIP南定）一期基础设施投资建设与经营项目开工仪式。图片来源：越通社

越南与新加坡贸易合作的新动力

在越南与新加坡建立外交关系半个多世纪和建立战略伙伴关系十余年来，两国关系正迈入新的发展阶段，合作空间日益广阔。

研讨会现场。图自Bnews

越南企业开拓南美市场的机遇

为协助企业加强对南美地区的贸易促进，工贸部贸易促进局投资与贸易促进支持中心于5月28日上午在河内以线上线下相结合的方式举行题为“南美市场的发展机遇和挑战”的研讨会。

越南代表介绍将于2026年9月3日至5日在胡志明市举行的2026年国际商品供应链对接系列活动。图自越通社

越南与印度致力于在渔业合作领域中实现“共赢”

越南水产加工与出口协会（VASEP）副秘书长苏氏祥兰表示，2026年，越南渔业继续保持积极复苏势头，今年前4月出口额超36亿美元。目前，越南在深加工能力、高附加值产品、广泛的自由贸易协定（FTA）网络以及灵活适应能力方面拥有巨大优势，为越南在全球供应链中继续保持作为信誉良好的水产品加工与出口中心地位奠定重要基础。

吉灵—河东城市铁路（河内）自2021年11月6日起投入运营，是全国首条城市铁路线。图 自越通社

河内启动超15亿美元地铁2A线延长段项目

河内城市铁路管理委员会表示，将于2026年6月18日至19日举行市场征求意见活动，听取国内外企业及咨询机构的意见，为后续正式招标作准备。该项目为地铁2A线延长段，初步总投资估算超过15亿美元。活动由亚洲基础设施投资银行协办，项目资金预计来自亚投行贷款及越南政府配套资金。

越南驻澳大利亚大使范雄心与SunRice集团主席约翰·布拉德福德及传播总监安东尼·麦克法兰合影留念。图自越通社

澳大利亚最大大米分销商扩大对越投资

5月27日，越南驻澳大利亚大使范雄心与SunRice集团主席约翰·布拉德福德（John Bradford）及传播总监安东尼·麦克法兰（Anthony McFarlane）举行工作会谈。SunRice是澳大利亚最大的大米生产和分销集团。

西贡河畔胡志明市中心区域的金融大厦。图自越通社

越南国际金融中心：连接国际投资资本与越南经济的“门户”

越南国际金融中心于2025年12月21日正式成立。这被视为国家经济金融发展战略中的重要里程碑，充分彰显越南深度融入全球经济的决心。随后，岘港国际金融中心（VIFC-DN）和胡志明市国际金融中心（VIFC-HCMC）也分别于2026年1月9日和2026年2月11日正式亮相。

国际消费者对越南商品印象深刻。图自越通社

越南产品亮相2026年澳大利亚国际食品服务展

越通社驻澳大利亚记者报道，超过1万名食品与酒店行业企业代表、供应商及专家齐聚悉尼，参加于5月25日至27日在悉尼国际会议中心（ICC）举行的2026年澳大利亚悉尼国际食品服务展览会（Foodservice Australia 2026）。

安江省周富乡ANTESCO公司用于出口的冷冻芒果产品加工生产线。图自越通社

越南农产品出口：通过数字化与科技创新打破技术壁垒

当前，进口市场对技术标准、溯源要求及可持续发展门槛不断提高，越南农产品因此进入关键的转型阶段。与此同时，传统劳动力成本与产量优势正逐渐缩小，科技应用、数据透明度以及绿色标准日益成为提升出口竞争力的重要支撑。

附图。图自越通社

广宁省拟在芒街投建两座跨境大桥

广宁省正规划建设两座跨境大桥，包括位于芒街一号坊的北仑三桥（Cầu Bắc Luân III）以及位于芒街三坊的Km3+4口岸大桥。此举旨在构建互联互通的交通基础设施体系，推动越中边境经贸发展。

越南企业代表在论坛上发表讲话。图自越通社

越南与老挝促进贸易与运输对接

陈青海认为，在全球贸易正朝着数字化、绿色化以及增强供应链韧性方向转变的背景下，越老物流合作需要继续朝着更加现代、同步和可持续的方向得到推进。双方需在发展物流基础设施与多式联运，促进物流、海关和口岸管理领域的数字化转型，提高物流企业的能力，为两国企业的投资、进出口活动和对接营造更加便利的环境等方面加强配合。

政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

政府总理黎明兴：永隆省须强力革新增长模式 打造发展突破口

为实现两位数增长，政府总理要求永隆省同步、高效地落实越共十四大决议和越共中央委员会、政治局、书记处、国会、政府的各项决议和结论；主动审查省级规划内容，完成规划体系内各项规划的编制与调整工作，解决基础设施项目面临的障碍等。

越南与泰国企业在2026年泰国商品周期间对接沟通。图自越通社

越泰关系：开启经贸发展新篇章

越南驻泰国商务参赞黎福表示，双边经贸关系已取得强劲发展，成为全面战略伙伴关系框架中的重要支柱。泰国目前是越南在东盟的最大贸易伙伴，在越南各贸易伙伴中排名第6，并且是在越南领先的外国投资者之一。