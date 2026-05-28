越南成品油价格自5月28日下午起大幅下调

越通社河内——根据越南工贸部与财政部联合决定，自5月28日15时起，越南各类汽油和柴油价格同步下调，其中E5RON92汽油降幅最大。



在本轮调价中，工贸部与财政部决定从国家预算暂垫资金中提取成品油价格平抑基金，提取标准为：生物汽油每升500越盾、无铅汽油每升700越盾、柴油每升300越盾、重油每公斤700越盾。



调整后，主要成品油最高零售价如下：



- E5RON92汽油：不高于每升23258越盾，下调1082越盾，比RON95-III汽油低896越盾；

- RON95-III汽油：不高于每升24154越盾，下调1395越盾；

- 0.05S柴油：不高于每升27651越盾，下调1110越盾；

- 180CST 3.5S重油：不高于每公斤20442越盾，下调1041越盾。



工贸部表示，本轮国际油价受多重因素影响，包括美伊谈判最新进展、美国在谈判期间继续对伊朗发动攻击、伊朗警告将作出回应、霍尔木兹海峡航运逐步恢复、能源价格大幅波动导致美国通胀上升、国际能源署称商业石油储备快速下降，以及俄乌冲突持续等。受上述因素影响，近期国际成品油价格涨跌不一，但总体呈下降趋势。



在2026年5月21日至28日的调价周期内，国际市场成品油平均价格如下：



- 用于调配E5RON92的RON92汽油：每桶126.218美元，下降10.214美元，降幅7.49%；



- RON95汽油：每桶126.928美元，下降12.844美元，降幅9.19%；



- 0.05S柴油：每桶146.698美元，下降8.608美元，降幅5.54%；



- 180CST 3.5S重油：每吨655.208美元，下降66.098美元，降幅9.16%。



截至5月28日，与周边国家相比，越南汽油价格为每升24154越盾，远低于泰国（34,464越盾，含政府补贴）、柬埔寨（34344越盾，含政府补贴）、老挝（39360越盾）、中国（35667越盾，政府限价）。柴油价格为每升27651越盾，低于泰国（32983越盾，含政府补贴）、柬埔寨（34671越盾）、老挝（40104越盾）、中国（32573越盾，政府限价）。目前，越南成品油价格仍低于其接壤国家的水平。（完）

越通社