推动越菲战略伙伴关系向更深层次更高水平发展

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问前夕，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强接受了媒体采访。



阮孟强对越菲战略伙伴关系近期取得显著发展成就做出评价时强调，越菲是拥有传统友好关系的两个东盟国家，在维护地区和平、稳定、合作与发展方面拥有诸多共同战略利益。自1976年建交以来，两国多个领域合作关系不断走深走实并取得丰硕成果。



2015年两国建立战略伙伴关系是一个重要里程碑，为推动新阶段全面合作关系提质升级夯实基础。近年来，越菲关系继续保持积极发展态势，其中尤为突出的是政治互信不断增强、经济合作持续扩大，双方在地区和国际问题上的协调配合不断加强等。



越菲政治互信越扎越牢。双方高层领导保持经常性互访，双方合作混合委员会、国防政策对话以及海洋问题联合工作组等双边合作机制发挥积极作用等。



越菲还在东盟、联合国及其他多边合作机制等地区和国际论坛上保持密切协调与配合。两国都高度重视东盟的核心作用，践行多边主义和国际法，致力于建设团结、自强、可持续发展的东南亚地区。



海事合作继续成为双边关系中的亮点。越南和菲律宾同为海洋国家，在维护东海和平、稳定、安全与航行自由方面拥有相似利益。双方在尊重包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）等国际法基础上积极推动对话与合作，加强互信与协作配合。



此外，国防安全合作也日益走深走实。双方加强代表团互访、培训合作、经验交流，并持续深化海上安全、打击跨国犯罪、搜寻救难、防灾救灾以及应对非传统安全挑战等领域合作关系。



菲律宾总统、2026年东盟轮值主席费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯迎接越南政府总理黎明兴出席第48届东盟峰会。图自越通社

此外，两国经贸与投资合作也取得许多积极进展。菲律宾目前是越南在东盟的重要市场之一，尤其是在农业和粮食领域。越南则是菲律宾重要的大米供应伙伴，为菲律宾保障粮食安全作出了贡献，同时也为越南农产品提供稳定销售渠道。



据阮孟强评价，双方经济合作前景广阔，扩大贸易、物流、高科技农业、数字经济、可再生能源、渔业及海洋经济等领域合作潜力巨大。



此外，民间交流、教育、文化和旅游合作也不断向深度和广度拓展。



关于此访意义，阮孟强指出，苏林此次访菲具有特殊意义。这是越共中央总书记首次访问菲律宾，访问正值两国即将迎来建交50周年以及菲律宾正担任2026年东盟轮值主席国之际。



此访充分体现越南对越菲友好合作关系及东盟和东南亚地区的高度重视。此访期间，两国高层领导人将就推动越菲战略伙伴关系向更深层次、更高水平发展深入交换意见和看法。



此访同时有望进一步深化两国政治互信，为推动经济合作发展成为双边关系中更加重要的支柱注入新的动力。两国经济合作空间广阔，特别是在贸易、投资、物流、高科技农业与粮食安全、可再生能源、数字化转型以及海洋经济等领域。



另一个重要内容是加强两国在东盟及多边机制中的协调配合。在菲律宾担任2026年东盟轮值主席国的背景下，双方有望紧密携手巩固东盟团结，发挥东盟中心作用，并推动构建一个开放、包容、以规则为基础的地区架构。



此访同时还将有助于促进人文交流、教育、文化、旅游和地方间合作。这是越菲关系实现长期可持续发展的重要社会基础。



阮孟强重申，凭借良好基础、不断增强的政治互信以及广阔的合作潜力，苏林此访将为推动越菲关系实现更加强劲的发展注入新的动力，并为地区和平、稳定与发展作出积极贡献。（完）

