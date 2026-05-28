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旅泰新菲三国越南侨胞：友谊、合作与发展的桥梁

旅泰新菲三国越南人社群在数量、形成历史、特点、成分上各有不同，但多年来在多个领域为越南与所在国之间的友好合作关系作出了积极贡献，为增进相互了解和深化越南与所在国友好关系发挥了重要作用。

旅泰越南侨胞在乌隆他尼省胡志明纪念馆的胡志明主席祭坛前合影留念。图自越通社
旅泰越南侨胞在乌隆他尼省胡志明纪念馆的胡志明主席祭坛前合影留念。图自越通社

越通社河内——在越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问（2026年5月27至29日）、对新加坡进行国事访问（5月29至31日）并预计在香格里拉对话会上发表主旨演讲、对菲律宾进行国事访问（从5月31日至6月1日）前夕，越南外交部海外越南人国家委员会主任阮忠坚接受了越通社记者采访，进一步明确旅泰新菲三国侨胞在加强越南与所在国友好合作关系中所作出的贡献和桥梁作用，以及介绍党和国家在新阶段继续发挥侨胞资源，服务于国家发展的方向和政策。

阮忠坚表示，泰国、新加坡和菲律宾是地理位置相近，与越南有许多文化相似之处的东南亚三国。旅泰新菲三国越南人社群在数量、形成历史、特点、成分上各有不同，但多年来在多个领域为越南与所在国之间的友好合作关系作出了积极贡献，为增进相互了解和深化越南与所在国友好关系发挥了重要作用。

旅居泰国越南人数量超过10万人，积极融入当地社会。尽管在泰国生活已久，至今侨胞们仍通过传统节日、越南语的使用以及各地越南人协会的活动，保存着民族文化特色。胡志明主席遗迹区由侨胞与泰国政府共同保护和发扬，有助于增进两国民族历史、文化的交流了解。在经济领域，一些侨胞已回国投资，推介越南投资环境，充当贸易促进的桥梁。

同样，旅居新加坡越南人社群是一个年轻的社群，在专家、知识分子、科学家方面具有巨大优势，他们正在新加坡各一流院所、高等院校、跨国集团工作、教学、研究。过去，侨胞们已回国或在科技、创新创意和数字化转型领域与国内开展了多项合作，为国家在新阶段的建设与发展事业作出了贡献。

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庆祝越南国庆80周年纪念互动在新加坡举行。图自越通社

旅居菲律宾越南人社群数量不多，约数千人，成分相当多样，正日益积极地参与商业、教育、民间交流等活动，为促进两国经济贸易关系做出贡献。

此外，旅泰新菲三国侨胞始终积极响应党和国家的各项主张，参加各项心系祖国活动。尽管远离祖国，侨胞们一向情系祖国家乡，并愿为祖国建设做出贡献。

在日益深度融入国际一体化的背景下，侨胞不仅是民族大团结不可分割的一部分，也是重要桥梁，有助于向地区和世界友人推介越南国家、人民和文化的形象。

阮忠坚同时表示，越南党和国家最高领导人对泰国、新加坡和菲律宾三国的访问是在越南与泰国、越南与菲律宾都共同庆祝建交50周年的特殊背景下进行的。特别是，2026年越新关系提升为全面战略伙伴关系，是处在最广泛深入的发展阶段。

访问这三个国家期间，苏林总书记、国家主席预计都将与当地越侨社群会面。这对于加强党和国家与侨胞之间的联系具有重大意义，体现了党和国家领导人对侨胞的深切关怀、感情和责任，肯定了我们党和国家始终视“海外越南人社群为越南民族共同体不可分割的一部分” 的一贯政策，从而巩固侨胞对党的领导的信心，有助于加强民族大团结。

访问活动也是高层领导直接会见侨胞企业家、知识分子、专家的机会，倾听他们的心声和愿望，解决与投资、经营、技术转让或人才引进政策相关的困难和障碍。这是党和国家制定更合适机制、政策，以有效调动侨胞资源的重要基础。

访问活动也有助于提升越南在国际舞台上的地位和形象，从而为海外越南人社群增添民族自豪感。当国家地位提升时，侨胞将有更多动力推广越南形象，支持促进越南与所在国之间的贸易、投资、旅游和文化交流。

阮忠坚表示，近年来，海外越南人工作在思维、体制、政策和实施方式等方面都有了许多重要革新。

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越南外交部海外越南人国家委员会主任阮忠坚。图自越通社

特别是，在2024-2026年阶段，中央政治局已颁布了关于科技、创新、数字化转型、国际一体化、民营经济发展、教育培训、文化等领域的9项新战略决议。海外越南人工作也被置于国家发展战略的总体中，在新发展纪元中发挥全民族大团结的力量。政府已朝着日益开放、通畅、更符合实际及国际惯例的方向，重点核查、完善涉及侨胞的法律、机制、政策体系。

未来，体制机制将朝着以人民（包括海外侨胞）为服务中心的方向继续完善。因此，海外越南人工作将继续注重大力推进数字化转型，建立更实质性的机制来对接侨胞知识分子、专家、企业家，同时继续关心生活，保护同胞的合法、正当权益。

更重要的是，党和国家将继续巩固海外同胞的信心、紧密联系和责任精神，满足海外越南人社群与家乡、国家发展进程同行的愿望。（完）

越通社
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