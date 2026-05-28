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越南驻菲律宾大使：为越菲关系创造突破性机遇

值越共中央总书记、国家主席苏林和夫人将于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，越南驻菲律宾大使赖太平就此访的意义及越菲各领域合作前景接受了越通社驻新加坡记者的采访。

越南驻菲律宾大使赖太平。图自越通社
越南驻菲律宾大使赖太平。图自越通社

越通社河内 ——值越共中央总书记、国家主席苏林和夫人将于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，越南驻菲律宾大使赖太平就此访的意义及越菲各领域合作前景接受了越通社驻新加坡记者的采访。

对于此次访问的重要性和意义，赖太平表示，越共中央总书记、国家主席苏林此访正值两国庆祝建交50周年。这是一个重要的历史性里程碑，标志着半个世纪以来越南党和国家领导人首次对菲律宾进行正式访问。

在地区和世界局势持续错综复杂的背景下，此次访问有力重申越南独立、自主、多样化、多边化的对外路线。通过此访，越南党和国家体现了对菲律宾的高度重视，同时表明了将双边关系推向更加稳定、更可持续、更高水平的巨大决心。

对两国而言，此次访问是增进政治互信、巩固核心合作支柱、推动协调处理地区和全球问题的重要契机。

对地区而言，在菲律宾担任2026年东盟轮值主席国的背景下，越南的切实支持和同行将有助于巩固东盟的团结和中心地位，推动一个和平、稳定、繁荣和有韧性的东南亚，并为地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。

关于越南与菲律宾的合作潜力，赖太平表示，越菲战略伙伴关系在多个关键领域正积极、全面、务实发展。

在政治外交方面，双方通过代表团互访、信函、通话以及在多边场合上的会晤等多种形式，保持灵活的高层接触，从而巩固政治互信，推动合作。

在国防安全方面，两国有效维持从部级到各军兵种的对话交流和合作机制。传统的训练、搜救、经验交流合作持续发展，并扩展到国防工业、后勤和军医等新领域。

在经贸投资方面，2015-2025年，两国双边贸易额年均增长超过10%，从29.2亿美元增至78亿美元。越南目前是菲律宾第11大贸易伙伴。近年来，越南对菲律宾的投资大幅增长，仅2025年就超过9200万美元，主要集中在绿色转型、电动出租车和高科技领域。

在旅游方面，不到10年的时间里，赴越菲律宾游客从110967人次增至482173人次，增长了3倍多。仅2026年前4个月，达约23.6万人次，增长73.4%，使菲律宾首次跻身越南十大客源市场之列。

在劳务方面，尽管规模尚小，但得益于双方日益增长的需求，劳务合作潜力巨大。

关于未来的合作，赖太平大使表示，尽管取得了重要进展，双方合作潜力仍有待挖掘。

就总体贸易和投资而言，如果双方继续简化审批流程、大力促进和企业对接，实现100亿美元贸易额的目标是完全可行的。

仅在粮食安全和农业方面，两国需要从传统买卖关系转向长期合作机制，稳定供应链，同时拓展智慧农业、水产养殖和适应气候变化等领域的合作——这些都是前景广阔的大趋势。

在海洋经济方面，作为两个沿海国家，双方在可持续开发、海运和海上可再生能源等方面合作潜力巨大。

在教育和人力资源培训方面，双方可加强数字人力资源、人工智能、网络安全、金融科技等领域的培训合作，并促进大学、职业教育机构合作。

在绿色转型领域，菲律宾交通现代化和能源转型的需求为越南企业，特别是电动车领域，带来了巨大机遇，正如GSM在菲律宾市场的快速扩张所证明的那样。

越菲关系不仅为两国人民带来切实利益，也是巩固东盟团结、维护东盟在地区和世界中心地位的重要支柱。在地缘政治仍存在诸多复杂因素的背景下，两国的密切合作是战略自主、致力于共同和平、稳定与繁荣的生动体现。

（完）

越通社
#越南驻菲律宾大使 #越菲苏林 #苏林菲律宾之行 菲律宾
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