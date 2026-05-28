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越南国会主席陈青敏：确保民族政策在每一项法律草案、决议中得到充分、实质的体现

5月28日下午，国会民族委员会在国会大厦举行成立65周年（1961年4月20日—2026年4月20日）纪念仪式暨一等劳动勋章授勋仪式。越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏出席并发表指导讲话。

国会主席陈青敏代表党和国家领导人，向民族委员会颁授一等劳动勋章。图自越通社
国会主席陈青敏代表党和国家领导人，向民族委员会颁授一等劳动勋章。图自越通社

越通社河内——5月28日下午，国会民族委员会在国会大厦举行成立65周年（1961年4月20日—2026年4月20日）纪念仪式暨一等劳动勋章授勋仪式。越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏出席并发表指导讲话。

仪式上，陈青敏代表党和国家领导人，向民族委员会颁授一等劳动勋章，以表彰其在参与制定、颁布及监督实施民族政策工作中所取得的杰出和突岀成绩。

65年前，国会民族委员会成立。回顾半个多世纪的发展历程，民族委员会与国会、国会各机构及国家机构各机关并肩同行，在立法、监督及决定国家重大事务等活动中留下了诸多重要印记。

在立法工作中，民族委员会主持或协调审查，对数百项法律草案提出了深刻意见，助力国家法律体系不断完善，确保各项政策始终全面覆盖、优先保障并保护少数民族、山区、偏远地区同胞的合法权益。在监督工作中，民族委员会肯定了其在最高监督方面的重要作用。

陈青敏在指导讲话中，代表国会党委、国会常务委员会，对民族委员会65年来的不懈努力和巨大贡献给予肯定、高度评价、热烈表扬并致以诚挚感谢。

陈青敏建议民族委员会继续明确自身作为国会在民族工作方面重要参谋机构的作用；提高政策研究、分析和预测的质量。

陈青敏要求进一步提高参与立法的质量，确保民族政策在每一项法律草案、决议中得到充分、实质的体现。民族委员会的委员们必须运用同胞们的语言和思维，去理解同胞们实际遇到的困难和关切，并在国会会场上予以反映。

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国会主席陈青敏同与会代表合影。图自越通社

陈青敏强调："为山区、偏远地区同胞颁布的政策不能泛泛而谈、定性化，而必须非常具体，直击当前生活中最迫切的需求。优先从根本上解决电、路、学校、医疗站、住房用地、生产用地和生活用水等问题。各项政策不应仅仅是给予性质的补助，而应着眼于创造生计，提高民智和自主能力，激发自力更生、奋发图强的精神，实现可持续脱贫。"

陈青敏要求民族委员会继续建设一支政治本领过硬、专业精深、把握实情的民族委员会干部队伍；大力应用科学技术、数字化转型和人工智能。每一位民族委员会委员及少数民族国会代表都必须是党和国家与同胞之间的坚实桥梁；少数民族、山区同胞的温饱与幸福，是衡量民族委员会工作成效的最高标准。

陈青敏相信，凭借65年建设与成长的厚重传统，以及团结的力量、智慧、创新精神、高度责任感和奉献渴望，民族委员会将不负党和国家及人民的信任。

民族委员会主席林文敏代表民族委员会郑重接受陈青敏的指导意见，并承诺将迅速将这些重要内容具体化到全任期的工作计划和方案中。（完）

越通社
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