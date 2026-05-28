坚决做好森林防火工作

越通社河内——连日来，越南全国遭遇大范围高温天气。多地森林因同时满足“火灾三角”三要素——气温35至40摄氏度、空气湿度低于50%、风力3至5级——面临极高火灾风险。各职能部门、各级党委、地方政府及民众正主动部署各项森林防火措施。



据林业局和森林保护局预警信息，5月12日，全国共有1355个乡、坊处于五级（极度危险）森林火险预警，294个乡、坊处于四级（危险）预警。



日夜守护森林



维川—会安—奠盘区域森林保护队隶属于岘港市防护林管理委员会第三森林管护站，负责8个乡、坊、总面积超过8500公顷的管护工作。该区域有大片森林紧邻居民生产用地，极易引发火灾。



保护队队长秀玉晋表示，保护队主动划定高风险区域，加强巡逻管控，同时指导有生产林的农户安全、规范地清理和焚烧林下植被，防止火势蔓延。此外，还严格控制每日进出林区的人员，特别是进林取蜜、采胶等人员。



维川乡人民委员会副主席阮志工介绍，年初以来，当地主动与林主及辖区林检部门配合，完善森林防火预案。地方、林检部门与保护队之间还设立了热线电话，确保林业信息及时畅通。



岘港市森林保护局副局长郭友山表示，目前基层力量已得到加强，共有428个群众护林队、3734名成员，在巡逻、发现和及早处置火灾隐患方面发挥骨干作用。今后将继续巩固常备力量，强化与林缘居民签订承诺书，限制用火处理林下植被，加强对重点区域防火技术规程执行情况的监督。同时，维持公安、军事、林检与地方政府之间的跨部门协调，严厉查处违法行为，提升民众森林保护意识。



在金瓯省阮碧乡，当地2800公顷森林全部处于五级火险预警，每个林区都受到严格监控。在近20米高的瞭望塔上，当地居民黄文怀说，他和其他村民每天轮流上塔守望。旱季期间，大家尽量不出远门，有事也会提前告知，确保一旦需要能够立即投入灭火。



在幽明下森林区域，数千户家庭自愿参与并签署了森林保护承诺书。对他们而言，护林就是保护自家的饭碗和生计。在石盘乡拥有近100公顷林地的农户范文甜说：“我家把护林视为守护生计、守护清新空气和世代赖以生存的命脉。”



自2025-2026旱季开始以来，已动员庞大力量及大量森林防火设施设备投入工作。在幽明下整个林区和薄寮鸟类公园，89座水闸被关闭以调节水位，保持林下湿度。



全区维持74座瞭望塔，配备129台专用水泵、超过6.1万米消防水带和100多台机动运输设备（沿渠系机动）。骨干力量由75个队组、500多名经过系统培训的成员组成，随时待命。



做好灭火预案



据岘港市防护林管理委员会介绍，岘港市森林面积超过74.5万公顷，其中天然林超过50.3万公顷。年初以来，该委员会管护的林区已发生两起森林火灾，过火面积3.32公顷，其中升安乡1.54公顷，升长乡1.78公顷。



岘港市防护林管理委员会副主任阮友福表示，当地森林火灾季通常从3月持续到8月，高峰期在5月至8月。在此期间，单位安排领导值班、指挥值班，开展辖区检查和监督，保持80%以上在岗率，及时掌握并报告情况。单位还成立了13个森林防火队，以专职力量为骨干，结合社区巡逻队。要求各下属管护站识别清楚各危险区域、高风险点，合理部署力量与装备。



岘港市农业与环境局副局长陈优表示，该局要求各森林管理单位有效落实森林保护预案，在重点区域部署力量值守，加强巡逻，及早发现和处置火情；加大宣传力度，与居民签订承诺书，严格管控用火。值班工作按照“四就地、五随时”方针24小时值守，确保一旦发生森林火灾，能够主动调配力量、装备、后勤、指挥和通讯，应对各种情况。



幽明下国家公园园长陈功横表示，该园正严格保护8500多公顷森林，已设立13个值守哨所，并动员13个水泵组在高风险区域值守。方针是力量与装备24小时值守，主动、及时、快速处置可能发生的火情。



金瓯省农业与环境局局长苏怀方表示，为主动应对2026年旱季，各林主单位同步部署多项防火措施，从加固水闸系统到检查维修、采购机械、健全常备力量，并开展灭火演练。贯穿始终的目标是管好现有森林面积，及早发现、及时处置，最大限度减少人员伤亡和资源损失。



森林火灾不仅对自然环境、经济社会和人类生活造成严重危害，还会留下长期难以消除的后果，如水土流失、水源涵养能力下降、山洪和滑坡风险增加，并对气候变化产生负面影响，因大量二氧化碳排放造成空气污染。因此，在高温季节，各职能部门和地方需充分动员力量、装备、物资，尤其是发动群众参与，主动做好森林防火各项预案，最大限度减少火灾发生。（完）

越通社