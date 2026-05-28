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越新关系迈向新高度：彰显越南的国际角色

应新加坡总统尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）和夫人的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团于2026年5月29日至31日对新加坡进行国事访问。

2025年3月12日，越共中央总书记苏林与新加坡共和国总理、人民行动党（PAP）秘书长黄循财举行会谈。图自越通社
2025年3月12日，越共中央总书记苏林与新加坡共和国总理、人民行动党（PAP）秘书长黄循财举行会谈。图自越通社

越通社河内——应新加坡总统尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）和夫人的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团于2026年5月29日至31日对新加坡进行国事访问。在访问框架内，苏林将应国际战略研究所（IISS）所长兼首席执行官巴斯蒂安·吉格里奇（Bastian Giegerich）邀请，于5月29日出席香格里拉对话会并发表主旨演讲。

苏林此次访新，距新加坡总理黄循财访越仅一年多，凸显两国高层对深化全面战略伙伴关系的高度重视。

越新全面战略伙伴关系得到有效落实

越南-新加坡关系在地理相近、文化相似以及在东盟内共享诸多共同利益的基础上日益强劲、实质性和有效地发展。

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2025年3月12日，新加坡总理黄循财迎接越共中央总书记苏林。图自越通社

在1973年《巴黎协定》签署后不久，新加坡是最早与越南建交的国家之一。新加坡也是最早与越南建立战略伙伴关系的东盟国家之一（2013年），并于2023年成为首个与越南建立数字经济-绿色经济伙伴关系的国家。

历经半个多世纪，越南与新加坡的关系日益走向深入，在各个合作领域都发挥着积极成效。突出的里程碑是2025年3月苏林总书记对新加坡进行正式访问，双方决定将关系提升为全面战略伙伴关系。仅一周多后，新加坡总理黄循财对越南进行正式访问。双方签署了多项合作文件，涵盖风电贸易、二维码跨境支付、数字发展、创新创意和民间交流等领域。

双方一致同意在合作关系中实现“六个更”：政治互信更深厚，国防安全合作更务实，经济对接更有效，民间交流更紧密，科技创新与创意合作更具突破性，地区与国际合作更密切。

在2026年5月于菲律宾举行的第48届东盟峰会期间，越南政府总理黎明兴与新加坡总理黄循财会晤时，双方继续重申有效落实2025-2030年全面战略伙伴关系行动计划的决心。

两国有效维持双边合作机制，包括连接两国经济体的部长级会议，以共同排除困难、推动经贸合作。此外，越南与新加坡在东盟、联合国及多边论坛上保持密切协调，为巩固东盟在地区架构中的中心地位作出了积极贡献。

经济-贸易-投资合作取得多项成就

新加坡目前是越南在投资、贸易和连接等领域最重要的经济伙伴之一。两国共同有效利用了《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等新一代自由贸易协定。

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海防市VSIP工业园区。图自越通社

新加坡是越南在投资、贸易和互联互通等领域最重要的经济伙伴之一，并积极支持越南的人力资源培训工作。双边贸易额多年来保持积极增长。2025年达到超过313亿美元，2026年前4个月达到约45亿美元。

新加坡目前是越南第二大投资来源国，拥有超过4500个项目，注册资金总额近970亿美元。各项目集中于加工制造业、基础设施、物流、金融、高科技和现代服务等领域。

双边合作的典型象征是越南-新加坡工业园区（VSIP）系统。从1996年第一个VSIP园区，至今该网络已发展到22个园区，遍布多个省市。在新阶段，各VSIP朝着绿色、智慧、高科技和可持续发展的模式迈进。
两国还推动在人工智能、大数据、半导体技术、清洁能源、绿色转型、数字经济及金融中心发展等新兴领域的合作。

人力资源培训和管理能力提升合作继续成为亮点。多年来，新加坡通过多项切实的合作计划，支持越南培训领导干部、管理人员和高素质人力资源。

推动越南-新加坡关系提质升级 彰显越南对地区和世界的角色与地位

苏林的此访对于继续落实和推动两国全面战略伙伴关系框架具体化具有特别重要的意义。越南外交部副部长阮猛强认为，此访将继续巩固两国政治互信，并提升双方的战略对接水平。

此次访问有望继续巩固政治互信，提升战略对接水平，推动投资、贸易、金融和供应链对接合作。双方也着眼于扩大在人工智能、大数据、半导体技术、智慧城市、数字政府和绿色转型等领域的合作。此访也是为新一代VSIP朝着更加绿色、智慧和可持续方向创造新动力的契机。

访问期间，苏林将在香格里拉对话会上发表主旨演讲。香格里拉对话会由国际战略研究所（IISS）每年在新加坡举办，是亚太地区顶级的安全论坛，在和平、安全及区域架构等相关议题上享有极高声誉和广泛影响力。

阮猛强表示，苏林受邀发表主旨演讲——论坛最重要的演讲——体现了国际社会对越南日益提升的角色、地位和威望的重视和高度评价。

苏林的讲话有望向各国传递越南对于应对当前战略挑战方向的看法和信息，为维护正在形成的地区架构中的和平、稳定与可持续发展做出贡献。

新加坡驻越南大使拉杰帕尔·辛格（Rajpal Singh）评价称，加入东盟30多年来，越南已成为推动政治稳定、经济一体化和建设凝聚力的东盟共同体的积极成员。越南受邀在香格里拉对话会上发表主旨演讲，表明越南日益准备好承担更主动的角色，参与处理地区和世界的地缘政治和地缘经济问题。（完）

越通社
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